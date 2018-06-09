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Также: Украина, Культура, История, Россия, Европа, Общество, Политика, Мир | Персоны: Николай Полозов

статья Война дворцу

Александра Ефименко, 09.06.2018
Большая ханская мечеть в строительных лесах. Фото Александры Ефименко
Большая ханская мечеть в строительных лесах. Фото Александры Ефименко
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Украинская полиция открыла уголовное дело о разрушении Ханского дворца в Бахчисарае. "Во временно оккупированном Крыму под видом реставрационных работ продолжается уничтожение памятника ХVI века", - говорится в официальном сообщении.

Работы, которые российская власть называет "реставрацией", начались в декабре 2017 года.

Ханский дворец в Бахчисарае - самый известный музей истории крымских татар. На территории комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть. Памятник включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако бывший директор музея Эльмира Аблялимова опасается, что после "реставрационных работ" ЮНЕСКО не внесет дворец в список - историческая и культурная ценность будет утрачена.

От активистов, следящих за ходом работ, мы уже знаем о потерях. Это историческое покрытие кровли и ее конструкция, росписи XVII века работы мастера Омера. От механического воздействия треснуло несколько витражей и два надгробия. Одно из них относится к золотоордынскому периоду, второе - ко времени Крымского ханства. Вместе с кровлей был полностью снят весь декор потолка Большой ханской мечети (Хан-джами).

"Самое главное - уже не вернешь комплекса как такового. Ханский дворец - это комплекс, вот целостной картины музея мы уже никогда не увидим", - сокрушается Аблялимова. По ее словам, пока во дворце орудуют рабочие - реставраторы начнут позже.

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Большая ханская мечеть закрыта на "реставрацию"

Смена черепицы на испанский "аналог" - это то, за чем воочию можно наблюдать, не заходя в сам музей. По словам нынешнего гендиректора Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Вадима Мартынюка, замена была необходима: "Cтена плывет, гарем плывет, крыша протекает". В ходе работ оригинальную черепицу и балки Хансарая сняли и сложили под открытым небом за музейным комплексом.

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Смена черепицы на Большой ханской мечети

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть слова Мартынюка, один фрагмент черепицы был привезен в Киев на независимую экспертизу. Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей (ІССRОМ) пришел к выводу, что протечки произошли из-за повреждения герметических стыков между фрагментами, а не самого исторического покрытия. "Черепица укладывалась на пластическую глину, которая за много лет высохла и потрескалась при некоторой деформации деревянных участков несущих элементов покрытия. Очевидно, необходимо было перебрать черепицу, очистить ее и положить обратно на новый герметический слой", - говорится в заключении экспертного центра.

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Фрагмент черепицы, изученный экспертами

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Аналог оригинальной кровли "испанка"

Адвокат Николай Полозов подал в Коптевский райсуд Москвы иск к подрядчику всех реставрационных работ на территории Ханского дворца. Ранее подконтрольные России Железнодорожный райсуд Симферополя и верховный суд Крыма отказались рассматривать аналогичные иски.

Реален ли приезд мониторинговой миссии ЮНЕСКО в Крым? "К сожалению, я не могу прогнозировать благоприятный исход этой миссии, - говорит Полозов. - РФ неоднократно отвечала отказом мониторинговой миссии ООН. Запросы необходимо слать, миссию необходимо укомплектовать - возможно, подобные систематические отказы со стороны Российской Федерации войдут в один из санкционных пакетов, направленных в сторону этого государства. Санкции, как мы видим, являются очень чувствительными для России".

Крымские татары считают Бахчисарай своей столицей. Они собирают подписи против варварской реконструкции. Эдем Аблаев - один из тех, кто проводил одиночные пикеты у Ханского дворца. "Я помню, как несколько лет назад в городе сносили старые дома. Тогда была огромная волна возмущения местных жителей, - говорит Аблаев. - А тут уничтожают Хансарай, еще и мечеть. Фактически они забирают у нас самое святое".

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Александра Ефименко, 09.06.2018
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