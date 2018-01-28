Вчерашний визит силовиков и срыв нашей ежемесячной встречи был заранее подготовлен. Сотрудники полиции пришли на встречу практически сразу после ее начала. С сотнями копий "объяснительных", собаками и оружием. Параллельно с этим в социальных сетях активно "работали" боты с крымскотатарскими именами и фамилиями. Это дает все основания полагать, что вчера состоялась спланированная рядом силовых структур операция против активистов, направленная на то, чтобы заставить их замолчать.

Однако парадокс в том, что, несмотря на эту акцию запугивания и устрашения, люди массово выходили в прямые эфиры и рассказывали о событиях в Судаке без страха и опасения. У них переписывали данные, а они продолжали стримить с места событий, выкладывать в социальные сети видео и фотографии. Это свидетельствует лишь об одном - эта "спецоперация" не сработала и не сработает.