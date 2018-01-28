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Накануне общероссийского "винтилова" очередная акция устрашения прошла на оккупированной территории. В Судаке на правозащитное собрание "Крымской солидарности" явились омоновцы и полицейские с собаками, пригнали автозаки. Они заявили, что в помещение, где проходила встреча, зашли "подозрительные люди с большим количеством вещей".
После осмотра комнат у двух сотен участников встречи переписали паспортные данные. Теперь крымскотатарские активисты ждут новой волны административных преследований.
Однако парадокс в том, что, несмотря на эту акцию запугивания и устрашения, люди массово выходили в прямые эфиры и рассказывали о событиях в Судаке без страха и опасения. У них переписывали данные, а они продолжали стримить с места событий, выкладывать в социальные сети видео и фотографии. Это свидетельствует лишь об одном - эта "спецоперация" не сработала и не сработает.
Репрессии против крымских татар и украинских активистов в аннексированном Крыму проходят буднично и беспощадно. С активистами и журналистами в судах не церемонятся. По сфабрикованным уголовным делам оправдательных приговоров не бывает. Деньги на штрафы по административкам привычно собирают в коробку. Александра Ефименко рассказывает об одной судебной неделе в Крыму.