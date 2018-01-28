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Пропавшие за Крым | "Экстремисты" | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Украина, Россия, Полиция, Европа, Политика, Мир | Персоны: Эдем Семедляев, Эмиль Курбединов

статья Были сборы недолги

Александра Ефименко, 28.01.2018

Накануне общероссийского "винтилова" очередная акция устрашения прошла на оккупированной территории. В Судаке на правозащитное собрание "Крымской солидарности" явились омоновцы и полицейские с собаками, пригнали автозаки. Они заявили, что в помещение, где проходила встреча, зашли "подозрительные люди с большим количеством вещей".

После осмотра комнат у двух сотен участников встречи переписали паспортные данные. Теперь крымскотатарские активисты ждут новой волны административных преследований.

Эмиль Курбединов, адвокат
Вчерашний визит силовиков и срыв нашей ежемесячной встречи был заранее подготовлен. Сотрудники полиции пришли на встречу практически сразу после ее начала. С сотнями копий "объяснительных", собаками и оружием. Параллельно с этим в социальных сетях активно "работали" боты с крымскотатарскими именами и фамилиями. Это дает все основания полагать, что вчера состоялась спланированная рядом силовых структур операция против активистов, направленная на то, чтобы заставить их замолчать.

Однако парадокс в том, что, несмотря на эту акцию запугивания и устрашения, люди массово выходили в прямые эфиры и рассказывали о событиях в Судаке без страха и опасения. У них переписывали данные, а они продолжали стримить с места событий, выкладывать в социальные сети видео и фотографии. Это свидетельствует лишь об одном - эта "спецоперация" не сработала и не сработает.

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Александра Ефименко, 28.01.2018
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Крымскотатарские активистки у суда. Фото А. Ефименко

Без оправдания

Александра Ефименко, 21.01.2018

Репрессии против крымских татар и украинских активистов в аннексированном Крыму проходят буднично и беспощадно. С активистами и журналистами в судах не церемонятся. По сфабрикованным уголовным делам оправдательных приговоров не бывает. Деньги на штрафы по административкам привычно собирают в коробку. Александра Ефименко рассказывает об одной судебной неделе в Крыму.
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