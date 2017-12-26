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Начало марта 2014-го. Не все понимают, что война уже началась. После победы революции в Киеве майдановцы рвутся защищать Крым, где объявлен "референдум". Там открыта настоящая охота на украинских активистов: похищения, избиения, пытки.

В рамках спецпроекта "Пропавшие за Крым" опубликованы еще две истории: двух рабочих из Ровенской области и автомайдановца, бывшего сотрудника СБУ.

"Победили в Киеве - победим и в Крыму," - сказал Валерий Ващук командиру 40-й сотни Самообороны Майдана за несколько дней до поездки. С тех пор сотник своего бойца не видел. Вместе с товарищем Ващук уехал из Киева на поезде и исчез на симферопольском вокзале, где уже вовсю орудовала "крымская самооборона", а милиция перешла на сторону оккупантов. На вокзале их должен был встретить "координатор". Кто и зачем организовал поездку майдановцев в Крым?

Василий Черныш с первых дней оккупации снимал "зеленых человечков" на видео, вступал с ними в перепалки, выходил на митинг к памятнику Тарасу Шевченко, говорил только по-украински. За полгода до начала Майдана Черныш был уволен из Севастопольского управления СБУ. Связан ли этот конфликт с его исчезновением?

СПЕЦПРОЕКТ "ГРАНЕЙ"