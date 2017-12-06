О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Пропавшие за Крым | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.266089.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.266089.html
Также: Украина, Война, Спецслужбы, Европа, Россия, Мир, Политика

статья Пропавшие за Крым

06.12.2017
Реклама
статья Статья

Где наши пропадали

Похищения и убийства - в оккупированном Крыму практикуются чеченские методы. Репрессии против крымских татар и украинских патриотов стали рутиной. Девять убитых, 15 пропавших без вести. О них молчат российские СМИ. В Киеве активисты пикетируют российское посольство с требованием расследовать крымские преступления. Видеорепортаж.

28.09.2016

91829
Пикет у российского посольства в Киеве. Сентябрь 2016 года. Кадр Грани-ТВ

Украина четвертый год борется за освобождение своих заложников. Кого-то удается вытащить, кто-то сидит за полярным кругом. Антиукраинские показательные процессы становятся рутиной, репрессии в Крыму набирают обороты - при полном равнодушии российского общества и молчании прессы.

О пропавших без вести вспоминают реже, чем о политических узниках. Мы подготовили спецпроект "Пропавшие за Крым".

Насильственные исчезновения, пытки, обыски, угрозы, уголовные репрессии - выступления против оккупации были жестоко подавлены. По крупицам собирая информацию об активистах, пропавших во время "крымской весны", украинские журналистки Ольга Решетилова и Мария Томак восстанавливают трагическую историю сопротивления.

Руслан Зуев, один из участников движения против оккупации: "Никому не пожелаю пережить то, что пережили мы. Каждый день было ощущение, что этот день - последний. Я месяцами прятал своих детей, не пускал их даже в школу - было слишком опасно".

Вице-адмирал Игорь Воронченко, побывавший в российском плену, о герое нашего первого расследования: "Когда от нас отвернулись все, а командование нас предало, к нам пришел Тимур и сказал, что они станут живой цепью и будут защищать штаб. Его группа стала помогать нам едой, водой, обеспечивать информацией. Сложно даже объяснить, насколько тогда для нас была важна такая поддержка. Я очень благодарен волонтерам, которые не предали нас".

Тимур Шаймарданов не только помогал украинским военным - он покупал у "зеленых человечков" информацию, которую собирался передать на материк. Но не успел.

СПЕЦПРОЕКТ "ГРАНЕЙ"

91830

Оставить комментарий Обсудить
06.12.2017
новость Новости по теме
11.10.2016 В Москве прошла акция против похищений и убийств крымских татар →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
Реклама


Выбор читателей
новость Жуков: Решение МОК не так уж плохо
Александр Жуков. Фото: olympic.ru
новость Трамп признает Иерусалим столицей Израиля
Иерусалим. Фото: guide-israel.ru
статья Россия впряглась за Керимова
Илья Мильштейн
в блоге Хакамада ищет счастья
383
новость Дело Морошкина закрыто
Алексей Морошкин у здания ФСБ в Москве. Фото с личной ВК-страницы (Андрей Брейва)
статья Путин зовет рожать
РЕКЛАМА
новость Саакашвили объявлен в розыск
Михаил Саакашвили. Фото: strana.ua
новость Кто вписался за Керимова
Сулейман Керимов. Фото: fas.gov.ru
статья Признание генерала Флинна
Владимир Абаринов
новость Санкции в помощь деофшоризации
Доллары. Фото: myanmarbusinessnews.com
в блоге Отомстить англосаксам
383
статья Великорусский держиморда
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Срок начальнику полиции Казани
Руслан Халимдаров. Фото: business-gazeta.ru
новость Siemens обвинил "Ростех" в обмане
Монтаж турбины. Фото: siemens.com
новость Российские боевики в Судане
Гроб Азата Нуруллина. Фото: citeam.org
новость Уфа: сталинский срок пенсионерке
УФСБ по Башкирии. Фото: posredi.ru
в блоге Как работает СПЧ
383
новость Новые похищения в Грозном
Грозный. Фото: petrushanov.livejournal.com
новость СКР занялся Корнетом
Артем Булгаков. Фото:sddonbassa.ru
новость Первые девять СМИ-"агентов"
Логотип "Радио Свобода"