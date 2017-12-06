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Пикет у российского посольства в Киеве. Сентябрь 2016 года. Кадр Грани-ТВ

Украина четвертый год борется за освобождение своих заложников. Кого-то удается вытащить, кто-то сидит за полярным кругом. Антиукраинские показательные процессы становятся рутиной, репрессии в Крыму набирают обороты - при полном равнодушии российского общества и молчании прессы.

О пропавших без вести вспоминают реже, чем о политических узниках. Мы подготовили спецпроект "Пропавшие за Крым".

Насильственные исчезновения, пытки, обыски, угрозы, уголовные репрессии - выступления против оккупации были жестоко подавлены. По крупицам собирая информацию об активистах, пропавших во время "крымской весны", украинские журналистки Ольга Решетилова и Мария Томак восстанавливают трагическую историю сопротивления.

Руслан Зуев, один из участников движения против оккупации: "Никому не пожелаю пережить то, что пережили мы. Каждый день было ощущение, что этот день - последний. Я месяцами прятал своих детей, не пускал их даже в школу - было слишком опасно".

Вице-адмирал Игорь Воронченко, побывавший в российском плену, о герое нашего первого расследования: "Когда от нас отвернулись все, а командование нас предало, к нам пришел Тимур и сказал, что они станут живой цепью и будут защищать штаб. Его группа стала помогать нам едой, водой, обеспечивать информацией. Сложно даже объяснить, насколько тогда для нас была важна такая поддержка. Я очень благодарен волонтерам, которые не предали нас".

Тимур Шаймарданов не только помогал украинским военным - он покупал у "зеленых человечков" информацию, которую собирался передать на материк. Но не успел.

СПЕЦПРОЕКТ "ГРАНЕЙ"