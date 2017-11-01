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новость Севастополь: следствие по делу украинского активиста Мовенко завершено

01.11.2017
Игорь Мовенко. Фото: crimeahrg.org
Игорь Мовенко. Фото: crimeahrg.org
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В аннексированном Севастополе ФСБ завершила следствие по делу об экстремизме, сфабрикованному против местного украинского активиста Игоря Мовенко. Как сообщает в среду Крымская правозащитная группа, 26 октября в горотделе российской спецслужбы активисту вручили постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

39-летнему Мовенко вменяется часть 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к экстремизму через интернет), предусматривающая до пяти лет колонии. Поводом к возбуждению дела стал комментарий, помещенный Мовенко летом 2016 года в ВК-группе "Крым - Україна" (на территории России и аннексированного Крыма заблокирована; доступна через анонимайзеры). Ни ссылку на запись, ни ее текст правозащитники не приводят, упоминая лишь, что в комментарии высказывалось мнение о необходимости насильственных действий в отношении участников оккупации полуострова.

16 декабря 2016 года Мовенко был задержан на работе оперативниками ФСБ. Активиста побили, требуя признаться в экстремизме; в противном случае ему угрожали отправкой в СИЗО.

Через несколько часов силовики привезли Мовенко домой и провели там обыск. Они изъяли ноутбук, винчестеры стационарного компьютера, мобильник активиста, сим-карты и упаковку стартового пакета мобильного оператора. Также силовиков заинтересовали висящие в квартире флаги Украины.

По окончании обыска Мовенко увезли в горотдел ФСБ. Оттуда его освободили на другой день.

6 апреля нынешнего года стало известно, что активисту предъявлено обвинение. У него взяли подписку о невыезде.

После аннексии Крыма Мовенко начал носить украинскую символику. На раму велосипеда он поместил герб Украины и эмблему полка Нацгвардии "Азов", а на руку надевает сине-желтый браслет.

7 сентября 2016 года неизвестный в гражданском, назвавший себя полицейским, в присутствии множества свидетелей средь бела дня напал на Мовенко у крупного торгового центра, придравшись к значкам на велосипеде активиста. Когда пострадавший упал на землю, незнакомец связал ему руки пластиковой стяжкой.

Позже правозащитники установили, что нападавшим был беркутовец Владимир Суходольский, в 2014 году участвовавший в подавлении киевского Евромайдана, а после его победы изменивший присяге и устроившийся в российский ОМОН. Он кандидат в мастера спорта по рукопашному бою и армейскому рукопашному бою, имеет черный пояс по контактному каратэ. Как отмечалось, в уголовном праве нападение лица, владеющего такими боевыми техниками, приравнивается к вооруженному нападению.

Патрульные полицейские не пытались задерживать Суходольского, который все время после их прибытия продолжал стоять рядом. При этом удостоверения полицейского он так и не продемонстрировал. Также патрульные не освободили руки Мовенко, который лежал на земле в крови.

Прибывшая скорая увезла пострадавшего в больницу; его сопровождала полиция. В числе травм, диагностированных у активиста, оказались открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузия глазного яблока. В октябре 2016-го сообщалось, что Мовенко требуется операция для исправления носовой перегородки. Медики также рекомендовали ему пройти лечение у невролога и стоматолога.

Работающая в Киеве прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело о нападении на Мовенко. Дело квалифицировано по части 2 статьи 161 (нарушение равноправия граждан с применением насилия; от двух до пяти лет колонии) и части 1 статьи 296 УК Украины (хулиганство; до пяти лет ограничения свободы). Между тем СКР дела об избиении возбуждать не стал.

Вместо этого ЦПЭ оформил протокол на самого Мовенко, вменив ему часть 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики) за эмблему "Азова" на велосипеде. 22 сентября 2016 года судья подконтрольного России Гагаринского райсуда Севастополя Валентин Норец оштрафовал активиста на 2 тысячи рублей. 7 ноября судья Севастопольского горсуда Татьяна Артамонова оставила это решение в силе, отклонив апелляцию Мовенко.

Галина Суходольская, жена напавшего на Мовенко, работает следователем в городском ОП "Гагаринский".

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01.11.2017
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