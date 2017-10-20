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Также: Украина, Россия, Европа, Политика, Мир | Персоны: Наталья Поклонская

новость Поклонская до сих пор имеет украинское гражданство

20.10.2017
Наталья Поклонская. Фото: er.ru
Наталья Поклонская. Фото: er.ru
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Депутат Госдумы, бывшая прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская до сих пор сохраняет гражданство Украины. Об этом сообщает "Украинская правда".

В ответе администрации президента Украины на запрос депутата Верховной рады Сергея Лещенко говорится, что ни одно ведомство не направляло президенту Украины представление о лишении Поклонской гражданства. "Согласно статьям 24 и 25 Закона "О гражданстве" полномочия по подготовке представлений об утрате лицами гражданства Украины на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам гражданства осуществляется Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями", - отмечается в документе. Администрация президента сама обратилась миграционную службу и МИД с соответствующим запросом, но ответа пока не получила.

В соответствии с украинскими законами, кроме упомянутых в документе ведомств, заявление об отказе от гражданства может подать и само лицо. Однако прекратить украинское гражданство может только президент своим указом.

Выход из гражданства Украины запрещен, если заявителю объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления (соответствует предъявлению обвинения в российско праве) или в отношении него есть обвинительный приговор суда, вступивший в силу. На Украине в отношении Поклонской расследуются два уголовных дела - о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Но прокуратура пока не объявляла ей подозрение.

Между тем пункт 7 статьи 4 закона о выборах депутатов Госдумы гласит: "Не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства".

Поклонская после российской аннексии Крыма была назначена прокурором региона. В сентябре 2016 года она была избрана депутатом Госдумы по списку партии "Единая Россия". Поклонская возглавляет комиссию нижней палаты по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов.

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20.10.2017
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