О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.264734.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.264734.html
Также: Украина, Право, Интернет, Россия, Война, Европа, Общество, Политика, Мир

новость Киевлянина осудили к двум годам условно за репост Дугина

12.10.2017
Штаб-квартира СБУ в Киеве. Фото: Википедия
Штаб-квартира СБУ в Киеве. Фото: Википедия
Реклама

Суд в Киеве признал 35-летнего жителя украинской столицы Владимира Головкова виновным в распространении призывов к свержению власти и подрывной деятельности, сообщает издание "Новинарня". Головиков приговорен к двум годам условно с испытательным сроком один год за репост российского шовиниста Александра Дугина в соцсети "ВКонтакте".

15 апреля 2014 года Головков сделал там репост Дугина в группе "Союз граждан Украины и России", в которой был администратором. Головков был также автором сайта "Украинский выбор", который продвигает идеи одноименной общественной организации, возглавляемой Виктором Медведчуком.

В начале августа 2017 сотрудники Службы безопасности Украины задержали Головикова. С тех пор он находился в СИЗО. Головикову предъявили обвинение по части 2 статьи 109 УК Украины (распространение материалов с публичными призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя). После вынесения приговора Головивова отпустили из-под стражи в зале суда.

2 августа СБУ задержала пророссийского журналиста Василия Муравицкого по обвинению в госизмене. Ему вменяют часть 1 статьи 111 (госизмена, от двенадцати до пятнадцати лет лишения свободы), часть 2 статьи 110 (публичные призывы к нарушению территориальной целостности Украины, сопряженные с разжиганием национальной или религиозной вражды или высказанные должностным лицом, от пяти до десяти лет колонии), часть 2 статьи 161 (разжигание вражды или ненависти, сопряженное с обманом или насилием, или совершенное должностным лицом, от двух до пяти лет колонии), а также часть 1 статьи 258-3 УК Украины.

По версии следствия, Муравицкий с 2014 года по заказу российских информагентств писал тенденциозные статьи о ситуации на Украине. При этом заказы на тематику и содержание материалов он получал по электронной почте или одному из мессенджеров, а иногда сам выбирал темы для статей. При этом сначала журналист публиковался под своим настоящим именем, а затем начал пользоваться псевдонимом. Гонорары за свою работу, утверждают в СБУ, Муравицкий получал через международные системы онлайн-переводов.

Согласно выводам лингвистической экспертизы, статьи Муравицкого имели "манипулятивное влияние на сознание читателей" и побуждали их к "действиям во вред суверенитету и независимости Украины" и, кроме того, содержали призывы к разжиганию национальной розни внутри Украины, а также между Украиной и соседними государствами. По сведениям спецслужбы, материалы журналиста выходили на шести сайтах, администрируемых из России и с контролируемой боевиками территории Украины. Названия этих ресурсов в СБУ не сообщили.

Оставить комментарий Обсудить
12.10.2017
новость Новости по теме
29.09.2017 На Украине пособники пропагандистов ДНР получили по девять лет →
02.08.2017 СБУ задержала пророссийского журналиста из Житомира →
26.07.2017 СБУ выдворила из Украины сотрудницу ВГТРК Князеву →
29.05.2017 СБУ провела обыски в украинских офисах "Яндекса" по делу о государственной измене →
17.05.2017 Human Rights Watch требует отменить указ Порошенко о блокировке российских сайтов →
16.05.2017 На Украине заблокируют доступ к "Яндексу", "Вконтакте" и "Одноклассникам" →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
Реклама
Выбор читателей
статья Голос "нации страха"
Виталий Портников
новость США выходят из ЮНЕСКО
Здание ЮНЕСКО. Фото: unesco.org
новость Скандал из-за снятых флагов
Здание закрытого генконсульства России в Сан-Франциско. Фото: facebook.com/RusEmbUSA
новость Жучок под видом антивируса
Логотип "Лаборатории Касперского"
новость Крым: новое дело "Хизб ут-тахрир"
Сейран Салиев. Фото: krymr.com
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
статья Путин раздвигает ноги
РЕКЛАМА
в блоге Недоцеловались с Гитлером
383
новость ПАСЕ прогнулась под Москву
Сессия ПАСЕ. Фото: assembly.coe.int
новость Путин уволил Турчака
Андрей Турчак. Фото с сайта er.ru
новость Бандиты из тюменского УФСБ
УФСБ по Тюменской области. Фото: Владимир Казанин/kartologia.ru
новость Ампелонский под домашним арестом
Вадим Ампелонский. Фото с личной страницы
новость Калинину вменяют экстремизм
Александр Калинин. Фото с личной ВК-страницы
статья Адвокаты против дьяволов
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Ультиматум Мадрида Барселоне
Карлес Пучдемон и Мариано Рахой. Фото: ara.cat
новость Пограничникам предъявлены обвинения
Ров на украино-российской границе в Сумской области. Кадр телеканала "Интер"
новость Убийство Немцова: слушания в ПАСЕ
Мать и дочь Немцова на могиле. Фото: А.Агеева/Грани.Ру
новость Новые российские деньги
Фрагмент 200-рублевой купюры: вид аннексированного Севастополя
новость СМИ: Огласить прослушку разрешил Путин
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: poistine.org
в блоге Мозг Хазина
383