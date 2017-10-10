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Также: Украина, Россия, Война, Право, Криминал, Религия, Европа, Политика, Общество, Происшествия, Мир | Персоны: Рефат Чубаров

новость Меджлис требует санкций против Федерации еврейских общин России

10.10.2017
Ехезкель Лазар. Фото: znak.com
Ехезкель Лазар. Фото: znak.com
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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров будет добиваться введения санкций против Федерации еврейских общин России. Об этом сообщают "Крим.Реалії" со ссылкой на заявление политика в интервью "Радіо Свобода".

Свое намерение Чубаров объяснил тем, что раввином аннексированного Симферополя недавно был назначен Ехезкель Лазар, сын главного раввина России и председателя раввинского совета ФЕОР Берла Лазара. "Отправка туда представителя в обход украинских законов, существующих правовых норм и больше того - подчеркивание того, что Крым является российской территорией, - это абсолютно невозможно", - заметил председатель Меджлиса.

Аннексированный Крым Чубаров назвал "крымскотатарским гетто". Для религиозной организации отправлять туда своих представителей - это "преступление против своих верующих", заявил политик.

Интервью Лазара-младшего опубликовала 4 октября "Независимая газета". В Симферополь, рассказал клирик, его направила именно ФЕОР.

Лазар-старший, занимающий должность главного раввина России с 1999 года, демонстрирует полную лояльность режиму Владимира Путина. В 2005-2010 годах он был членом Общественной палаты.

Попечительский совет ФЕОР возглавляет миллиардер Роман Абрамович, а общественный совет - депутат Госдумы от "Единой России" Иосиф Кобзон.

Православная Симферопольская и Крымская епархия, несмотря на аннексию Крыма, остается в составе Украинской православной церкви Московского патриархата. Как поясняли "Граням" источники, близкие к РПЦ, с канонической точки зрения такое решение противоестественно. Однако к УПЦ МП относится около половины всех приходов, подчиненных Москве, поэтому, опасаясь их отпадения, патриархия воздерживается от прямого признания аннексии. Патриарх Кирилл также не высказывался открытым текстом в поддержку захвата Крыма.

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10.10.2017
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Илья Мильштейн

Евреи за русский мир

Илья Мильштейн, 05.11.2014

Дошедший своим умом до последней правды дедушка с плакатом эту загадку, по-видимому, разгадал. "Путиноиды реализуют планы сионистов провоцируя резню между русскими и украинскими нациями", - написал он на своем плакате, сэкономив на запятой и обнаружив у себя в голове много-много русских и украинских наций, но проблему обозначив очень верно.
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