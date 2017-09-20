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статья Ход освободительной борьбы

20.09.2017
Марш солидарности во Львове. Кадр "Граней"
Марш солидарности во Львове. Кадр "Граней"
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Во Львове состоялся Марш солидарности с украинскими заложниками Кремля. Несколько сот человек прошли по центру города мимо российского консульства с портретами украинцев, арестованных или осужденных властями России. Непосредственным поводом к акции стало недавнее похищение в Белоруссии 19-летнего блогера Павла Гриба. Сейчас Гриб заключен в краснодарский СИЗО; ему вменяют содействие терроризму.

Одним из инициаторов акции выступил бывший украинский заложник Юрий Яценко. В организации марша участвовали также Студенческий совет Львова и львовское НПО "Право на свободу". Поддержку оказала киевская Медийная инициатива за права человека.

В числе участников шествия был Петр Выговский - отец киевлянина Валентина Выговского, который осужден к 11 годам строгого режима по сфабрикованному делу о шпионаже.

Съемка Марии Сенишин:

Солидарность с заложниками Кремля
Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
20.09.2017
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