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Фото: kremlin.ru
К очередной встрече со своим неразлучным партнером по Союзному государству Александр Лукашенко подготовился основательно. Посещая Шкловский район, напугал местные элиты сообщением о том, что Россия "нас раком поставила по углеводородам". Как бы возражая партнеру, срочно закупил 80 тысяч тонн черного золота у норвежцев. Как бы усугубляя с ним разрыв, принял в Минске госсекретаря Майкла Помпео, который с ходу предложил батьке решить все проблемы, обеспечив Беларусь "необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам" от американского производителя. Как бы борясь с коррупцией, организовал массовые аресты директоров сахарных заводов, которых обвинил в махинациях с ценами при посредстве торгового дома в Москве. Наконец, незадолго до отъезда в Сочи объявил, что на переговорах наступает "некий момент истины".
Однако готовился к саммиту и Владимир Путин. По своим каналам узнавал засекреченную от публики стоимость норвежской нефти, убеждаясь, в том, что цена эта очень высока и неподъемна для белорусов. Склонялся к мысли, что и американские энергоносители окажутся существенно дороже для Минска, чем российские, да и не станет дружище Трамп ссориться с ним из-за Лукашенко. Потом, когда Александр Григорьевич со своей командой прибыл в Сочи, в Москве "из-за погодных условий" придержали самолет с переговорщиками от России, а после их еще часок помариновали на дозаправке в Минводах. Так что Владимиру Владимировичу удалось довольно длительно пообщаться с гостем наедине, и в эти минуты, наверное, он и разъяснил ему создавшуюся ситуацию - в своей благожелательной напористой вербовочной манере.
"Дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много дат и моментов", - в таком духе слегка подуставший и раздраженный белорусский президент излагал журналистам содержание беседы, и мы едва ли ошибемся, если предположим, что радушный хозяин щедро делился с ним новейшими историческими открытиями. А также нынешними экономическими заботами, которые столь тяжелы, что плату за газ на прошлогоднем уровне в $127 за тысячу кубометров РФ сохранить может, но вот нефть в связи с налоговым маневром выйдет вам теперь сильно подороже. То есть проблему, конечно, решить можно, и компенсацию за налоговый маневр мы согласны выплатить, и даже газовый прайс понизить до $100, но - в рамках Союзного государства. С единым рублем, единым народом, единой державой, единым руководителем. Как в истории уже бывало.
Чуть позже, покуда путинская делегация добиралась на микроавтобусах из Адлера в Красную поляну, они еще успели сыграть в хоккей, и сборная, за которую выступали Путин и Лукашенко, победила с разгромным счетом 13:4. Что тоже следовало расценить как грубоватый намек на грядущие коллективные триумфы и приглашение к воссоединению. Как момент истины, к которому стремились оба, но каждый видел по-своему, и там, где российскому президенту грезились мир, дружба и любовное совокупление под его началом двух братских, искусственно разделенных народов, президенту белорусскому мерещилось нечто совершенное противоположное. Так они и разъехались, по сути не договорившись ни о чем, и в осторожно оптимистичном комментарии первого вице-премьера правительства РБ Дмитрия Крутого отразились скорее страхи его главного начальника, чем надежды на перемену участи. Дескать, мы удовлетворены, ведь могло быть и хуже.
А могло быть и гораздо лучше - в какой-нибудь другой реальности, хотя и при том же самом Путине. В мире, где Беларусь была бы очень слабым, как сегодня, но демократическим государством, а сильный Запад, свободный от нынешних безумных дрязг, брекзитов и трампов, занимался бы привычным для себя делом, активно поддерживая страны, которые разделяют с ним либеральные ценности. Тогда и цены на американскую или норвежскую нефть заметно отличались бы в лучшую сторону от российских, и указанный Путин поостерегся бы шантажировать соседей угрозами их обанкротить, если не захватить. И независимость Белоруссии основывалась бы на солидарной помощи Америки и Европы, а не на ловкости истерично-хитроумного диктатора, который в течение десятилетий успешно морочит голову российским вождям. Но сил у него все меньше, и сроки жизни могут совпасть с историческими сроками существования суверенной Беларуси.
Он давит оппозицию, на него давят в Кремле, Запад, погруженный в свои распри, более или менее равнодушен и к его судьбе, и к судьбе подведомственного ему народа - но батька все-таки продолжает скандалить, и на этих его бесконечных крикливых разборках с могущественным соседом парадоксальным образом держится страна. Сегодня он собирается идти на шестой срок, и нет сомнений в том, что если доживет, то победит. Альтернативы ему не имеется, и это плохо одновременно и для Путина, и для белорусов, которые на 26-м году жизни под Лукашенко уже с головой проваливаются в свое бездонное авторитарное болото. Подобно тем, с кем пребывают в несуществующем Союзном государстве.
Впрочем, имеются и отчасти хорошие новости. Как показывают недавние опросы, на фоне углеводородных хоккейных драк в Беларуси происходит "обвальное падение" пророссийских настроений при синхронном увеличении сторонников вступления в Евросоюз. Но переоценивать значимость этих цифр не стоит. Ибо в них заключены разом и надежда для белорусов, и соблазн для Кремля резко ускорить интеграционные процессы - тем или иным способом. "Поставить раком" соседей, если использовать неизящную, но доходчивую метафору из лексикона белорусского национального лидера.
Задушить в братских объятиях, если вспомнить, что недавно случилось в Крыму и на Донбассе, а раньше - в Чечне, Прибалтике, Чехословакии, Венгрии, Польше и далее по списку Варшавского договора. А время уплотняется, его все меньше и у Путина, и у Лукашенко, и момент истины может наступить в любой день.
Если что и помогло Александру Григорьевичу, так это не чтение речей Вышинского и не воспоминания о показательных процессах, а точное понимание психологии тех, кем он решил руководить. Он ведь так и добивался популярности, так и прошел свой путь от истории с гвоздями, якобы незаконно использованными на даче первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича, - и до ареста сахарных директоров.
Не исключено, что обличитель предпоследнего европейского диктатора вовлечен в некие дурацкие, скверно просчитанные интриги, но это казус малозначительный. Куда важнее тот факт, что один из ключевых свидетелей преступления без срока давности, акта государственного терроризма, прервал многолетнее молчание. Это событие, внезапные откровения никому не ведомого пехотинца из банды чистильщиков, внушает надежду.
Западным соседям в эти дни сражаться за свободу легче, чем россиянам. Далеко не всякое протестное движение возглавляет национальный лидер, время от времени подбадривающий земляков агрессивно-непреклонными речовками вроде "братьев не выбирают", "Россия попросту обнаглела" и "запомните, я не пацан". Аншлюс означает для Александра Григорьевича личную трагедию.