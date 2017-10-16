Реклама

Власти Белоруссии депортировали на родину российского историка, философа и исследователя анархизма Петря Рябова. Как сообшает РБК со ссылкой на организатора лекции Рябова в Барановичах Евгения Евгеньевича, ученому на 10 лет запретили въезжать в Белоруссию.

По словам Евгеньевича, Рябов уже находится на свободе. "Сегодня после освобождения Рябов прекратил голодовку, и мы подошли передать ему еды на платформе - к тому моменту четверо сотрудников (белорусских правоохранительных органов. - Ред.) уже провожали Рябова на поезд до Смоленска. Когда мы пытались передать еду, то сотрудники пытались нас допросить, а затем одного из правозащитников задержали", - рассказал он. В поезде историка также сопровождает некий силовик в штатском, добавил Евгеньевич.

9 октября доцент кафедры философии Московского педагогического университета Рябов приехал в Гродно. Ученый должен был прочитать лекцию по теме "Либертарная социальная мысль последней трети XX - начала XXI века". Однако в помещение ворвались сотрудники правоохранительных органов. Они задержали около 20 человек, включая и самого Рябова. Как пояснили в местной милиции, основанием для задержания стало проведение "несанкционированного массового мероприятия". При этом в помещении центра был проведен обыск, в ходе которого были изъяты книги Рябова. В тот же день все задержанные были отпущены на свободу.

На другой день Рябов приехал в Барановичи. Там лекцию ему прочитать удалось. Однако после мероприятия ученого вновь задержали якобы за нецензурную брань в публичном месте. 11 октября суд города Барановичи арестовал Рябова на шесть суток по статье 17.1 КоАП Белоруссии (мелкое хулиганство). После суда Рябов объявил сухую голодовку.

Рябов - кандидат философских наук. Он исследует историю и философию анархизма и читает лекции в образовательном центре "Архэ". Также Рябов автор книг "Краткий очерк истории анархизма в XIX–XX веках", "История русского народа и российского государства" и "Культура Эллады".