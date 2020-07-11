Десятки тысяч человек вышли на улицы полумиллионного города. Сейчас уже кажется, что это закономерно. Недовольство, которое копилось все эти годы, сначала вылилось в протестное голосование, а через два года - в настоящий протест.Арестовать избранного и популярного (более популярного, чем Путин) политика было огромной ошибкой Кремля. Они явно не рассчитывали на такой эффект. Просто Путин забыл, что в стране есть народ. И что народ - тоже может вернуть себе статус политического актора, а не только статиста в имитационных играх стареющего диктатора.У Москвы нет хорошего выхода. Любое действие приведет к их потерям. Меньшие будут, если силовики отпустят Фургала и извинятся, это прекратит протест, не позволит ему расползтись по всей стране. Если сейчас они попробуют эту историю не заметить - хабаровчане станут примером для других регионов, включая Москву. А причин для выхода на улицу есть много. Если же сейчас жестко подавить Хабаровск, это даст кратковременное затишье, но на следующем витке приведет к такому сопротивлению, с которым невозможно будет справиться.Так что я хочу передать хабаровчанам слова восхищения. Они избавились от выученной беспомощности и сказали: политика - это наше дело, и не надо за нас решать и на нас давить!Давайте все возьмем с них пример.

https://www.facebook.com/Iuliia.Galiamina/posts/4119503624758818