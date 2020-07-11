Происходящее в Хабаровске легко описывается двумя строчками из Высоцкого:
"Послушай, Зин, не трогай шурина - какой ни есть, а он родня".
Два года назад, назло Путину и единороссам, хабаровчане избрали себе в губернаторы чисто конкретного Фургала с типовой биографией члена ЛДПР.
Путин это вытерпел, но демонстративное равнодушие при "обнулении" стало последней каплей, и Путин, озлобившись, Фургала арестовал.
И хабаровчане вышли на улицы.
За Фургала?
Нет, за себя. Потому что арестом избранного ими губернатора Москва дала им прилюдную оплеуху.
Ситуация вполне трагикомическая, потому что Фургал-то явно не Гавел. Но, как ни крути, это - подробности на фоне гораздо более важных вещей.
Когда в России войдет в привычку выбирать себе администрацию честным, равным и свободным голосованием - вот тогда придет время поговорить и о качестве выбора. А пока что речь идет о возвращении самого права делать это, а не встречать с поклоном очередного мудака из Орды, присланного с ярлыком на княжение.
Молодцы хабаровчане.
И, кстати, обратите внимание на хабаровскую полицию. Что-то она не торопится молотить земляков палками и сажать в автозаки...
Москва далеко и с каждым днем все дальше. И силами ОМОНа ближе ее не сделать.
Федерализм будет федерализмом, если дать людям возможность свободно выбирать себе власть. А если настаивать на полицейщине - однажды федерализм станет сепаратизмом.
Ау.
Бункер, бункер, я Россия. Как слышишь?
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