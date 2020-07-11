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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Акции протеста, Регионы, Россия, Политика

статья Заря с востока

11.07.2020

Москвичи узрели зарю свободы на восточных рубежах империи. Масштабный массовый протест в Хабаровске без согласований, оргкомитетов и автозаков, да еще под антимосковскими лозунгами - станет ли началом конца? Утихнет ли народный гнев? Затрещала ли путинская вертикаль? Первые отклики на дальневосточные манифестации.

Юлия Галямина, московский политик

Десятки тысяч человек вышли на улицы полумиллионного города. Сейчас уже кажется, что это закономерно. Недовольство, которое копилось все эти годы, сначала вылилось в протестное голосование, а через два года - в настоящий протест.

Арестовать избранного и популярного (более популярного, чем Путин) политика было огромной ошибкой Кремля. Они явно не рассчитывали на такой эффект. Просто Путин забыл, что в стране есть народ. И что народ - тоже может вернуть себе статус политического актора, а не только статиста в имитационных играх стареющего диктатора.

У Москвы нет хорошего выхода. Любое действие приведет к их потерям. Меньшие будут, если силовики отпустят Фургала и извинятся, это прекратит протест, не позволит ему расползтись по всей стране. Если сейчас они попробуют эту историю не заметить - хабаровчане станут примером для других регионов, включая Москву. А причин для выхода на улицу есть много. Если же сейчас жестко подавить Хабаровск, это даст кратковременное затишье, но на следующем витке приведет к такому сопротивлению, с которым невозможно будет справиться.

Так что я хочу передать хабаровчанам слова восхищения. Они избавились от выученной беспомощности и сказали: политика - это наше дело, и не надо за нас решать и на нас давить!

Давайте все возьмем с них пример.

https://www.facebook.com/Iuliia.Galiamina/posts/4119503624758818

Александр Рыклин, публицист

Тридцатитысячная антипутинская демонстрация в Хабаровске - это как если бы в Москве вышло шестьсот тысяч. Как только в Москве вышло шестьсот тысяч, мы сразу победили...

А еще такая история в Хабаровске означает реальный развал путинской вертикали. Тут либо АП вообще уже мышей не ловит и не увидела угрозы массовых выступлений в знак протеста против ареста Фургала, либо силовики положили с прибором на АП и действуют по собственной повестке... И тот, и другой вариант прекрасны... От всей души желаю хабаровчанам стойкости и доблести.

Россия будет свободной!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3397859956944057&id=100001602582009

Роман Попков. Фото с сайта Нацбол.Ру
Роман Попков, публицист

Первый массовый русский антимосковский, антицентралистский бунт за черт знает сколько лет.

Следует отметить, что жителям Хабаровска давно уже не за что любить федеральный центр, отпиливающий куски их территории в пользу Китая. Острова Тарабаров и Большой Уссурийский на Амуре - это же почти буквально дачи хабаровчан, их пригородные территории. И это было отдано под оккупацию Китая в конце 2000-х. Ну то есть к обычным для РФ проблемам по линии "центр - регионы" добавилось и вот такое хамство, предательство.

А теперь еще спецоперации по краже губернатора. Кто там по линии ФСБ такое курирует? Генерал Ткачев вроде? Он бахвалился на прослушке Шестуна?

Путинская имперская система становится все более твердой, а значит, все более ригидной, все более хрупкой. Такие трещины, как сейчас в Хабаровске, будут возникать и дальше.

https://www.facebook.com/roman.popkov.56/posts/3208785915845908

Виктор Шендерович, писатель, публицист

Происходящее в Хабаровске легко описывается двумя строчками из Высоцкого:

"Послушай, Зин, не трогай шурина - какой ни есть, а он родня".

Два года назад, назло Путину и единороссам, хабаровчане избрали себе в губернаторы чисто конкретного Фургала с типовой биографией члена ЛДПР.
Путин это вытерпел, но демонстративное равнодушие при "обнулении" стало последней каплей, и Путин, озлобившись, Фургала арестовал.
И хабаровчане вышли на улицы.
За Фургала?
Нет, за себя. Потому что арестом избранного ими губернатора Москва дала им прилюдную оплеуху.

Ситуация вполне трагикомическая, потому что Фургал-то явно не Гавел. Но, как ни крути, это - подробности на фоне гораздо более важных вещей.

Когда в России войдет в привычку выбирать себе администрацию честным, равным и свободным голосованием - вот тогда придет время поговорить и о качестве выбора. А пока что речь идет о возвращении самого права делать это, а не встречать с поклоном очередного мудака из Орды, присланного с ярлыком на княжение.
Молодцы хабаровчане.

И, кстати, обратите внимание на хабаровскую полицию. Что-то она не торопится молотить земляков палками и сажать в автозаки...
Москва далеко и с каждым днем все дальше. И силами ОМОНа ближе ее не сделать.
Федерализм будет федерализмом, если дать людям возможность свободно выбирать себе власть. А если настаивать на полицейщине - однажды федерализм станет сепаратизмом.

Ау.
Бункер, бункер, я Россия. Как слышишь?

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3217273171674737&id=100001762579664

Александр Подрабинек, публицист, бывший политзек

Трудно понять душу русского человека! Многотысячная демонстрация в Хабаровске смотрится, конечно, красиво. Но за кого? Фургал, возможно, и не убийца, но по части коррупции, воровства и политических злоупотреблений этот функционер ЛДПР и бывший депутат шутовской Госдумы вряд ли чист как стеклышко.

Может быть, дело в том, что в Хабаровске многие за него голосовали? А вернее всего, людям нравится, что можно вроде бы без опаски выйти на улицу и крикнуть власти "Нет!" Уже не важно, по какому поводу. И это само по себе хорошо.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3071902742928066&set=a.127725690679134&type=3&theater

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