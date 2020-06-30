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Всенародное одобрение окончательной узурпации власти - настолько наглый фейк, что свое отношение к нему никак невозможно выразить на "участках для голосования". Есть ли в России примеры гражданского действия помимо постов в соцсетях? Одиночные пикеты, растяжки, перформансы - все акты сопротивления путинскому обнулению в одном видеоролике.
Можно сказать, на наших глазах пишутся чеканные строки нового договора, который Владимир Владимирович заключает с подведомственным ему народом. Все прежние, сформулированные как бы от имени россиян ("Мы тебя выберем, а ты нас больше не взрывай"; "Мы тебя поддержим, а ты нас прикорми"), давно устарели, и теперь вождь берет инициативу в свои руки, лично обращаясь к братьям и сестрам.
Обезьянья стая, к которой в первую очередь и обращается Путин, это его "ядерный электорат". Те, кто похабно ухмыляется при словах "право" и "гуманизм". Те, для кого легитимность власти определяется не тем, насколько она соблюдает закон, а тем, насколько она может себе позволить его нарушать. Вот они слышат и понимают сигналы Путина правильно.