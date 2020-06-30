Можно сказать, на наших глазах пишутся чеканные строки нового договора, который Владимир Владимирович заключает с подведомственным ему народом. Все прежние, сформулированные как бы от имени россиян ("Мы тебя выберем, а ты нас больше не взрывай"; "Мы тебя поддержим, а ты нас прикорми"), давно устарели, и теперь вождь берет инициативу в свои руки, лично обращаясь к братьям и сестрам.