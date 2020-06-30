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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Акции протеста, Президент, Выборы, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин

статья Дефицит непокорности

30.06.2020

Всенародное одобрение окончательной узурпации власти - настолько наглый фейк, что свое отношение к нему никак невозможно выразить на "участках для голосования". Есть ли в России примеры гражданского действия помимо постов в соцсетях? Одиночные пикеты, растяжки, перформансы - все акты сопротивления путинскому обнулению в одном видеоролике.

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30.06.2020
в блоге Блоги
26
Дерьмометр 30.06.2020
в блоге Невыносимая легкость обнуления
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Принуждение к Поправке

Илья Мильштейн, 29.06.2020

Можно сказать, на наших глазах пишутся чеканные строки нового договора, который Владимир Владимирович заключает с подведомственным ему народом. Все прежние, сформулированные как бы от имени россиян ("Мы тебя выберем, а ты нас больше не взрывай"; "Мы тебя поддержим, а ты нас прикорми"), давно устарели, и теперь вождь берет инициативу в свои руки, лично обращаясь к братьям и сестрам.

Александр Скобов. Фото: Алина Плитман

Обезьяний царь

Александр Скобов, 24.06.2020

Обезьянья стая, к которой в первую очередь и обращается Путин, это его "ядерный электорат". Те, кто похабно ухмыляется при словах "право" и "гуманизм". Те, для кого легитимность власти определяется не тем, насколько она соблюдает закон, а тем, насколько она может себе позволить его нарушать. Вот они слышат и понимают сигналы Путина правильно.

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