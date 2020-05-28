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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Акции протеста, Полиция, Россия, Политика, Политзеки, Право, Общество | Персоны: Илья Мильштейн, Илья Азар, Сергей Смирнов, Александр Плющев, Михаил Фишман

статья Нервные люди

Илья Мильштейн, 28.05.2020
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Задержанные за пикеты в поддержку Ильи Азара. Фото Александра Плющева

В Москве на Петровке возле здания главка МВД продолжаются задежания участников одиночных пикетов. Впоследствии их судят и приговаривают. Первоначально пикеты проводились в защиту "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова, отправленного в СИЗО бывшего силовика, который предавал гласности неприятные факты из жизни правоохранителей и сотрудников Минобороны. Теперь у задержанных изымают плакаты в защиту журналиста Ильи Азара и со слоганами типа "Одиночный пикет - не преступление".

Петровка, 38 - подходящее место для протестных акций. Место историческое, известное советским и постсоветским гражданам по фильмам и уголовным хроникам. Место намоленное. Достаточно вспомнить хотя бы пикеты в связи с нападением на Олега Кашина и в защиту Ивана Голунова. Место идеальное, поскольку судьба Воронцова до того, как он стал диссидентом в полицейской среде, была неразрывными служебными узами связана с МВД.

Повышенную нервозность властей, которые сразу начали хватать пикетчиков, выходящих на Петровку, тоже следует отчасти объяснять личностью "омбудсмена". Поскольку человеком, за которого сегодня вступаются наши гражданские активисты, впервые становится "мент", пусть и бывший. А если прибавить к этому, что слова поддержки в его адрес высказывают ныне и действующие сотрудники полиции, то вдвойне понятен начальственный страх и начальственный гнев. Такой протест надо придушить в зародыше, потому задержаны и уже посажены на 15 суток Виктор Немытов и Илья Азар. И Сергей Смирнов, Татьяна Фельгенгауэр, Александр Плющев, Анастасия Лотарева, Виктория Ивлева, Алиса Ганиева, Михаил Фишман, Илья Васюнин, выступившие против этих беззаконных вердиктов, тоже недолго простояли на Петровке со своими плакатами.

Историческим, во всей его внутренней противоречивости, представляется и само событие преступления. То есть задержания заведомо невиновных с дальнейшим их привлечением к ответственности. Ибо винтят их и карают, помимо прочего, за нарушение режима самоизоляции - в то самое время, когда руководство страны добилось столь впечатляющих успехов в борьбе с коронавирусом, что уже назначает сроки парада Победы и марша "Бессмертного полка". И это не говоря уж о том, что режим ЧС в России не вводился, оттого любые одиночные пикеты абсолютно легитимны. Напротив, бывшие сослуживцы Воронцова, буквально все - сверху донизу - кто отдает приказы препровождать пикетчиков в автозаки, и судьи, которые их наказывают, являются заведомыми преступниками.

Заведомыми преступниками, причем в максимальной степени, являются и те господа, которые принимают в Кремле политическое решение ликвидировать пикеты на Петровке. Правда, они и нервничают в наибольшее мере, ведь акции в защиту Воронцова, Азара, права на пикет и т.д. проходят на фоне разных огорчительных для высшего начальства событий. Рейтинги президента рушатся, в обществе все сильней запрос на смену власти и нормальное ее устройство - как не психануть. И если дело однажды дойдет до суда над теми, кто сегодня совершает очевидно криминальные действия в отношении российского социума, то вот эта их дикая возбудимость будет, несомненно, учтена в качестве смягчающего обстоятельства. Но пока до суда над ними дело не дошло, сочувствовать им трудно. Сочувствия и безоговорочной поддержки достойны лишь жертвы полицейского произвола на Петровке - месте весьма узнаваемом, которое в эти дни стало символом очередного глумления сволочной власти над гражданским обществом.

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Илья Мильштейн, 28.05.2020
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