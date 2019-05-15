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Подготовительные работы, связанные со строительством мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, приостанавливаются. Решение принято по рекомендации правительства Москвы, с которым согласились в администрации президента. О возобновлении строительства, как можно понять, речь зайдет не раньше, чем будут получены положительные экспертные заключения о соответствии полигона экологическим, санитарным и строительным нормам. Планируется также провести общественное обсуждение проекта.

Перекличка начальственных распоряжений на фоне протестных акций, сотрясающих страну, - явление весьма любопытное. Политические выступления положено давить, вне зависимости от их масштаба, будь то массовые демонстрации на Болотной, одиночные пикеты или хоть выложенное на камне оценочное суждение про сказочного царя. Протесты иного, например, экологического свойства руководству тоже хочется придушить на корню, но эта проблема представляется ему более сложной и даже более опасной. Нельзя же, в самом деле, настраивать против себя целый народ, который в иных случаях, если разрешить ему и дальше устраивать пикники в сквере или дышать воздухом, не отравленным отходами столичной жизнедеятельности, особо против властей не бунтует.

Бывает, у Левиафана не выдерживают нервы, и тогда мы наблюдаем избиения и аресты демонстрантов, митингующих против строительства очередного храма в любимом городе. Как это происходит сейчас в Екатеринбурге. А бывает, что в ходе затяжного противостояния граждане, которых и "шелупонью" местный губернатор Орлов обзывал, и били, не отделяя мужчин от женщин, празднуют свои маленькие победы. Вот как сейчас в Архангельской области на станции Шиес, где ничего пока не будут строить и подготовительные мероприятия тоже отменены.

Алгоритм временных побед вычислить трудно. Ясно лишь, что стоять надо чуть ли не насмерть, уходя в партизаны и поджигая мосты, ведущие к полигону. Это, вообще говоря, уголовщина, да и тревожно за поджигателей, если их, не дай бог, поймают. Но все-таки к массовым неполитическим отчаянным демаршам власть порой прислушивается, да и не разорваться же Левиафану, репрессируя протестующих по всей огромной стране - от Ингушетии до Архангельска. Левиафану иногда хочется отдохнуть, и тогда он, откладывая дубинку, удаляется на совещание. По итогам которого в прессу просачивается документ не то чтобы сильно обнадеживающий граждан, но сулящий им передышку в борьбе за свои права.