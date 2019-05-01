Когда в Питере уже зачистили Невский от противников ЕдРа и распихали задержанных по автозакам, в Москве на Красной Пресне воцарилась атмосфера безумия - скорее праздничного, чем протестного. За колонной ортодоксальных коммунистов следовали анархисты, социалисты с мечтой о минимальной зарплате 300 рублей в час, веганы с лозунгами в защиту животных, борцы со стигматизацией психических заболеваний. Замыкала шествие Монстрация, которая отвлекла на себя внимание всех журналистов. Психоактивисты объясняли, что они не прикалываются.

Отдельной колонной прошли защитники фигурантов дел "Сети" и "Нового величия" с требованием прекратить пытки.