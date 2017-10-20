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Пресс-секретарь движения "Новая оппозиция" Роман Ковалев подал в мэрию Москвы уведомление о проведении "Русского марша" в Люблине, сообщается на ФБ-странице движения.

Шествие пройдет по традиционному для националистов маршруту от улицы Перерва до Люблинской, где у памятника солдату Отечества будет проведен митинг. Время мероприятия не уточняется.

Мероприятие также поддержала организация националиста Юрия Горского "Новая правая альтернатива". Горский после возбуждения против него дела об экстремизме бежал в Литву и попросил там политубежища.

25 сентября о проведении "Русского марша" и создании оргкомитета мероприятия объявил сопредседатель Партии националистов Иван Белецкий. При этом, по некоторым данным, он находится на Укриане. Белецкий возглавил оргкомитет вместо лидера партии Дмитрия Демушкина, находящегося в заключении. Кроме "Новой оппозиции" и организаций Белецкого и Горского акцию поддержали "Русская правозащитная лига", "Непримиримая лига", национал-социалистическое революционное движение "Черное солнце", "Славянская сила северо-запад", движение "Свободные люди" и "Ассоциация народное сопротивление".

"Русский марш" проводится в Люблине последние несколько лет.