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Также: Акции протеста, Регионы, Право, Общество, Политика, Россия | Персоны: Руслан Гвашев

новость Суд отклонил апелляцию черкесского активиста Гвашева

16.10.2017
Руслан Гвашев объявляет голодовку, 11.09.2017. Кадр видео с youtube-канала Тамары Пако
Руслан Гвашев объявляет голодовку, 11.09.2017. Кадр видео с youtube-канала Тамары Пако
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Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию бывшего главы Совета старейшин черкесов-шапсугов Руслана Гвашева, сообщает "Кавказский Узел". Он требовал отменить присужденный ему незаконный штраф за молебен у священного Тюльпанового дерева в День памяти адыгов.

Сам Гвашев принял решение не ехать в суд из-за плохого самочувствия. С 5 октября выходит из голодовки в санатории в Кабардино-Балкарии.

Зашита Гвашева предоставила суду заключение института гуманитарных исследования из Кабардино-Балкарии, в котором говорится, что Тюльпановое дерево является местом поклонения. Молебен же в день памяти и скорби адыгов, пострадавших во время Кавказской войны - ритуальным мероприятие, которое в соответствии с российским законодательством не нужно согласовывать. "Конституция РФ нам дает право на свободу вероисповедания, Руслана Гвашева его лишили", - отметила адвокат Марина Дубровина.

Второй адвокат Хазрет Бижоев указал суду на то, что, если исходить из логики полицейских, составивших протокол в отношении Гвашева, и Лазаревского райсуда Сочи, то православный крестный ход можно прировнять к массовым мероприятиям, которые требуют согласования с органами власти.

Адвокаты после решения суда заявили, что намерены его обжаловать.

21 мая традиционный ежегодный молебен прошел у Тюльпанового дерева в поселке Головинка (Шэхап). Он собрал около 300 человек из разных городов России. Гвашев прочел дуа (молитва в свободной форме) на адыгском языке и произнес небольшую речь.

Полицейские и оперативники ФСБ, наблюдавшие за собранием, не предъявили активисту никаких претензий. Однако 10 дней спустя, 31 мая, Гвашеву сообщили, что на него оформлен протокол. 2 июня Лазаревский райсуд Сочи оштрафовал активиста на 10 тысяч рублей.

2 августа Краснодарский крайсуд отменил постановление о штрафе из-за множественных нарушений и вернул протокол на повторное рассмотрение. Активист лично явился на слушания, несмотря на то что в июле перенес инфаркт и операцию на сердце. Тем не менее 30 августа Лазаревский райсуд вновь оштрафовал Гвашева на ту же сумму, несмотря на то что участковый из Головинки, сфабриковавший протокол на активиста, признался, что правонарушения привлекаемый не совершал, а оформить протокол ему приказали начальник и куратор из ФСБ.

11 сентября Гвашев объявил голодовку, требуя отменить присужденный ему незаконный штраф. 14 сентября он отказался не только от еды, но и от лекарств. 29 сентября активист перенес инсульт. После инсульта Гвашев перестал вставать с постели и разговаривать; с родственниками он общался посредством записок.

5 октября Гвашев по просьбе участников митинга в его поддержку прекратил голодовку.

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16.10.2017
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