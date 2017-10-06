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Также: Акции протеста, Регионы, Право, Общество, Политика, Россия | Персоны: Руслан Гвашев

новость Черкесский активист Гвашев прекратил голодовку после митинга в его поддержку

06.10.2017
Руслан Гвашев объявляет голодовку, 11.09.2017. Кадр видео с youtube-канала Тамары Пако
Руслан Гвашев объявляет голодовку, 11.09.2017. Кадр видео с youtube-канала Тамары Пако
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Черкесский активист из Сочи Руслан Гвашев в четверг прекратил голодовку по просьбе участников митинга в его поддержку, сообщает "Кавказский узел". Гвашев голодает с 11 сентября, требуя отменить присужденный ему незаконный штраф. 29 сентября у активиста случился инсульт.

Накануне около 200 активистов собрались у здания крайсуда в Краснодаре, который перенес рассмотрение апелляции по штрафу на 16 октября. Как сообщается, на акции Гвашев "по громкой связи" объявил о прекращении голодовки.

Гвашев протестует против решения о штрафе за проведение молебна 21 мая в День памяти адыгов, а также в целом против несправедливостей, совершаемых властями в отношении его народа.

Традиционный ежегодный молебен прошел у священного для адыгов Тюльпанового дерева в поселке Головинка (Шэхап). Он собрал около 300 человек из разных городов России. Гвашев прочел дуа (молитва в свободной форме) на адыгском языке и произнес небольшую речь.

Полицейские и оперативники ФСБ, наблюдавшие за собранием, не предъявили активисту никаких претензий. Однако 10 дней спустя, 31 мая, Гвашеву сообщили, что на него оформлен протокол. 2 июня Лазаревский райсуд Сочи оштрафовал активиста на 10 тысяч рублей.

2 августа Краснодарский крайсуд отменил постановление о штрафе из-за множественных нарушений и вернул протокол на повторное рассмотрение. Активист лично явился на слушания, несмотря на то что в июле перенес инфаркт и операцию на сердце. Тем не менее 30 августа Лазаревский райсуд вновь оштрафовал Гвашева на ту же сумму, несмотря на то что участковый из Головинки, сфабриковавший протокол на активиста, признался, что правонарушения привлекаемый не совершал, а оформить протокол ему приказали начальник и куратор из ФСБ.

После инсульта Гвашев перестал вставать с постели и разговаривать; с родственниками он общался посредством записок. В начале нынешней недели кардиолог, живущий в одном с активистом ауле Большой Кичмай в черте Сочи, заметил, что промедление с лечением может повлечь тяжелые расстройства психики, речи и движения. Между тем Гвашев еще с 14 сентября отказался не только от еды, но и от лекарств.

4 октября, однако, сообщалось о некотором улучшении самочувствия голодающего. В тот день его посетили представители муфтията Адыгеи и Кубани. Гвашев сумел сначала сесть, а потом и встать и около двух часов беседовал с гостями.

Между тем 21 сентября мэр Сочи Анатолий Пахомов объявил о намерении застроить участок вокруг Тюльпанового дерева. У Гвашева это вызвало возмущение. "Мало того что туристы и так вольно себя ведут под Тюльпановым деревом, где похоронены убиенные младенцы! - заметил активист. - Под это дерево согнали 36 тысяч черкесов из 74 аулов и уничтожили".

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
06.10.2017
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