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В Москве прошел второй сход видеоблогеров у офиса Google на улице Балчуг против цензуры в российском сегменте YouTube. Как сообщает в Telegram "Канал Манежки", акция собрала 20-25 человек.

Сход продолжался около двух часов, никто из участников не был задержан.

На акцию пришли боевики прокремлевского движения SERB, в том числе Валерий Петрунько, брызнувший зеленкой в глаз Алексею Навальному. Они вступали в перепалки с протестующими.

Анонс акции был размещен во "Вконтакте" 10 октября в сообществе движения "Сопротивление". Активисты намеревались потребовать перенести российский офис в YouTube в Эстонию или любую другую демократическую страну, сменить его руководство, расследовать действия сотрудников российского представительства Google, в том числе работников видеохостинга.

На ту же дату был анонсирован аналогичный сход в Петербурге у здания на Савушкина,55, где располагается "фабрика троллей".

Первый сход против цензуры в YouTube состоялся 1 октября. Выйти на него призвали политик-националист, лидер "Артподготовки" Вячеслав Мальцев и видеоблогер Дмитрий Иванов (kamikadzedead). Акция закончилась жесткими задержаниями, в отдел полиции "Замоскворечье" были доставлены 17 человек, на пятерых из них составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга), на двоих - по статье 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции). Тогда же несколько десятков активистов провели сход и одиночные пикеты у петербургской "фабрики троллей", там никто задержан не был.