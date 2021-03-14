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Задержание Юлии Галяминой в Измайлове. Фото: @galiamina
Почти две сотни народных представителей в автозаках - форум независимых муниципальных политиков сорван демонстративно и грубо. Помимо административных протоколов им грозят новые уголовные дела. Тем не менее участники "нежелательного мероприятия" полны оптимизма и рвутся в бой.
Сегодня мы еще раз увидели, что Кремль панически боится муниципальных депутатов и саму идею местного самоуправления. Мы становимся сильнее с каждым днем, за нами живые люди, которые хотят достойно жить в своей стране и иметь своих представителей во власти! За ними - ОМОН, автозаки и дубинки. Им нечего нам предложить.
https://www.facebook.com/Iuliia.Galiamina/posts/5283861278323041
Власти, очевидно, кажется, что таким образом она демонстрирует силу. Но как же нелепо и жалко выглядит эта ментовская беготня в реальности. Разве я не прав?
Никогда еще в современной России полиция не задерживала одновременно порядка ста депутатов различного уровня, включая региональных и глав муниципалитетов. На форуме собрались представители 52 регионов России, суммарно - два миллиона избирателей.
...Этот год выборный, и даже в нынешних пеньковых голосованиях единороссам будет очень сложно удержать текущие позиции. Они это знают, и мы это знаем. Тогда зачем останавливаться? Запугать тех смелых людей, которых я видел сегодня на форуме, не получится.
https://www.facebook.com/pivovarovandrei/posts/5267256076681451
https://t.me/PlushevChannel/11377
...Власть заодно с запугиванием и движением к поражению своих потенциальных политических противников в избирательных правах продемонстрировала, что на народ и народный выбор ей не просто плевать, он ей глубоко противен и она его воспринимает как враждебный. Потому что муниципальные депутаты - едва ли не самый легитимный, с точки зрения народного мандата, институт. И вот они собрались обсудить свои дела, а их скручивают как хулиганов. Формально, это внутривластный конфликт, потому что мундепы - это какая-никакая, но власть. И вот в том числе и для того, чтобы ни у кого не закреплялась эта иллюзия, и был проведен сегодняшний рейд.
https://www.facebook.com/Ekaterina.Schulmann/posts/10225452580932405