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Также: Регионы, Выборы, Полиция, Россия, Политика | Персоны: Илья Яшин, Андрей Пивоваров, Юлия Галямина, Екатерина Шульман, Александр Плющев, Александр Морозов

статья Тактика выжженного земства

14.03.2021
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Задержание Юлии Галяминой в Измайлове. Фото: @galiamina

Почти две сотни народных представителей в автозаках - форум независимых муниципальных политиков сорван демонстративно и грубо. Помимо административных протоколов им грозят новые уголовные дела. Тем не менее участники "нежелательного мероприятия" полны оптимизма и рвутся в бой.

Юлия Галямина, политик

Привет всем из автозака!

Сегодня мы еще раз увидели, что Кремль панически боится муниципальных депутатов и саму идею местного самоуправления. Мы становимся сильнее с каждым днем, за нами живые люди, которые хотят достойно жить в своей стране и иметь своих представителей во власти! За ними - ОМОН, автозаки и дубинки. Им нечего нам предложить.

https://www.facebook.com/Iuliia.Galiamina/posts/5283861278323041

Илья Яшин. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
Илья Яшин, глава Красносельского района Москвы

Зачем вообще было разгонять форум муниципальных депутатов? Людей, которые вообще-то представляют своих избирателей.

Власти, очевидно, кажется, что таким образом она демонстрирует силу. Но как же нелепо и жалко выглядит эта ментовская беготня в реальности. Разве я не прав?

https://www.facebook.com/yashin.ilya/posts/3840353076018309

Андрей Пивоваров, координатор "Объединенных демократов"

Очень круто, что на форум собрался такой сильный состав независимых депутатов. Власти форум сорвали, но все, с кем удалось поговорить после, не были расстроены и уж точно не запуганы. Расчет полиции не удался.

Никогда еще в современной России полиция не задерживала одновременно порядка ста депутатов различного уровня, включая региональных и глав муниципалитетов. На форуме собрались представители 52 регионов России, суммарно - два миллиона избирателей.

...Этот год выборный, и даже в нынешних пеньковых голосованиях единороссам будет очень сложно удержать текущие позиции. Они это знают, и мы это знаем. Тогда зачем останавливаться? Запугать тех смелых людей, которых я видел сегодня на форуме, не получится.

https://www.facebook.com/pivovarovandrei/posts/5267256076681451

Александр Плющев
Александр Плющев, журналист

Мы знаем, что власти обычно ничего не стоит не допустить проведения мероприятия. Но тут именно что допустили, собрали всех, чтобы всех задержать, предъявить сотрудничество с нежелательной организацией, что в перспективе может закончиться уголовным делом и отстранением от выборов. Очень удобно.

https://t.me/PlushevChannel/11377

...Власть заодно с запугиванием и движением к поражению своих потенциальных политических противников в избирательных правах продемонстрировала, что на народ и народный выбор ей не просто плевать, он ей глубоко противен и она его воспринимает как враждебный. Потому что муниципальные депутаты - едва ли не самый легитимный, с точки зрения народного мандата, институт. И вот они собрались обсудить свои дела, а их скручивают как хулиганов. Формально, это внутривластный конфликт, потому что мундепы - это какая-никакая, но власть. И вот в том числе и для того, чтобы ни у кого не закреплялась эта иллюзия, и был проведен сегодняшний рейд.

https://t.me/PlushevChannel/11386

Екатерина Шульман, политолог

О несчастия пожилой автократии, которая не может ни избавиться от выборов, ни выиграть их! Угрозу-то она верно чует смущенной душой: будущее, разумеется, за земствами и местным самоуправлением, за локальными сообществами, за добровольной самоорганизацией граждан. На следующем же повороте исторической спирали муниципалы вынесут федералов, представленных только малосимпатичными голограммами в тускнеющем телевизоре и не имеющих к жизни людей никакого отношения.

https://www.facebook.com/Ekaterina.Schulmann/posts/10225452580932405

Александр Морозов, журналист, политолог

Ясно, что Кремль оставляет независимым деятелям три жизненные стратегии: 1) уехать, 2) отойти в другие дела, 3) садиться. Назад Кремль не пойдет. Он в расширяющемся конфликте с Западом, а значит, крепнет и "внутренний враг". Внутреннего врага надо искоренять. "Искоренять" - это значит "вырывать с корнем". А "корни" глубоки - уходят в геологические пласты сетевых платформ и сетевых редакций. Будут вырывать "вместе с платформами и редакциями". Институциональная достройка путинизма в 2021-2024 - это кровавое дело.

https://www.facebook.com/amoro59/posts/10219240406785446

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14.03.2021
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