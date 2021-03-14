Очень круто, что на форум собрался такой сильный состав независимых депутатов. Власти форум сорвали, но все, с кем удалось поговорить после, не были расстроены и уж точно не запуганы. Расчет полиции не удался.

Никогда еще в современной России полиция не задерживала одновременно порядка ста депутатов различного уровня, включая региональных и глав муниципалитетов. На форуме собрались представители 52 регионов России, суммарно - два миллиона избирателей.

...Этот год выборный, и даже в нынешних пеньковых голосованиях единороссам будет очень сложно удержать текущие позиции. Они это знают, и мы это знаем. Тогда зачем останавливаться? Запугать тех смелых людей, которых я видел сегодня на форуме, не получится.

https://www.facebook.com/pivovarovandrei/posts/5267256076681451