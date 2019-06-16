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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в Киселевск, о чем оставил запись в своем блоге. "Вместе с жителями осмотрели место, где из-под земли идет дым. Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля все еще дымится. Вместе с людьми обошел весь жилой район. Людей с этой территории надо переселять!" - сообщает глава региона. Ранее жители города записали видеообращение к премьер-министру Канады Трюдо и генсеку ООН Гуттеришу с просьбой спасти их от экологической катастрофы, предоставив убежище.

Сергей Цивилев - человек решительный, вспыльчивый и отходчивый. Сталкиваясь с людской бедой, он может сперва сказать что-нибудь совершенно неуместное, но потом исправляет ошибку. Как это было в марте прошлого года после пожара в "Зимней вишне", когда будущий губернатор, поначалу не разобравшись в происходящем, упрекнул кемеровчанина Игоря Вострикова, который потерял жену, сестру и троих детей, в том, что тот "пиарится на трагедии". А после, разобравшись, встал на колени перед родственниками погибших и попросил у них прощения.

Трагедию жителей Киселевска, где прямо в черте города открытым способом ведутся разработки угля, он тоже осознал не вдруг. Потому решительно отмалчивался. Задыхающимся от угольной пыли гражданам пришлось обратиться к руководству Канады и ООН, чтобы таким необычным способом донести "настоящую правду", как они выразились, о своей жизни до Владимира Путина. А тот, пожалуй, мог бы вразумить губернатора - на это они тоже надеялись. Хотя не исключено, что более всего рассчитывали на то, что их услышат в Оттаве. Услышат их, "работящих людей", и позовут в Канаду.

Увы, канадцы на этот призыв отвечали уклончиво. В том духе отвечали, что групповых петиций с просьбой предоставить гражданство не рассматривают, а только индивидуальные заявления. Тем не менее геополитический скандал, сопровождавший эту акцию, для жителей Киселевска не прошел бесследно. Про них все-таки вспомнил губернатор, осознавший масштабы случившегося в его регионе ЧП. Шутка ли, от такой жизни управляемые им россияне запросились в Канаду. За это в Москве не похвалят.

Теперь вместе с ними будем ждать, когда и как губернатор выполнит свое обещание. То есть поможет соотечественникам переселиться из ада не то чтобы в рай, но в такое место, где воздух не отравлен отходами горящей свалки и люди, проживающие в Киселевске, смогут продышаться. Но не все, а только те, кто живет непосредственно на месте экологической катастрофы, на дымящейся земле. Опыт показывает, что исправлять допущенные ошибки Сергей Цивилев умеет, в рамках своих компетенций. Жаль только, что рай для спасенных останется недостижимой мечтой, но что тут поделаешь. Канадское начальство не подчиняется кемеровскому и пиариться на трагедии почему-то не желает.