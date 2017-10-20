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Центральный райсуд Новосибирска приговорил бывшего губернатора области Василия Юрченко к трем годам условно по делу о превышении полномочий, сообщает БК54.

Юрченко признан виновным по части 2 статьи 286 УК (превышение полномочий лицом, занимающим госдолжность).

Согласно фабуле дела, Юрченко в 2010 году, будучи первым заместителем губернатора, дал указание об отмене аукциона по продаже объекта незавершенного строительства и земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска. Объекты и участок находились в собственности компании "Газтранском", 100 процентов акций которой принадлежат Новосибирской области.

При этом Юрченко дал указания продать эти объекты фирме "Тактика", афиллированной с компанией "Русские отели" олигарха Олега Дерипаски, за цену, не превышающую 20 миллионов рублей. По оценке следствия, бюджет Новосибирской области недополучил около 22 миллионов рублей.

Против чиновника открыто еще одно дело по статье о превышении полномочий, оно до сих пор не дошло до суда. Как утверждается, 21 мая 2012 года Юрченко в качестве губернатора области подписал незаконное распоряжение о переводе земельного участка, на котором располагался полигон с боеприпасами, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

По данным следствия, эти действия повлекли причинение имущественного ущерба в сумме не менее 12 миллионов рублей коммерческой организации, которая по договору с полигоном выращивала пшеницу для его нужд. Кроме того, это решение повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в сфере обороноспособности страны.

В феврале прошлого года обыски по делу о хищении 152 миллионов рублей при строительстве промышленно-логистического парка (ПЛП) в Новосибирске прошли в квартирах у Юрченко, его сына, возглавлявшего ПЛП, а также в московской квартире жены экс-губернатора. Дело было открыто по части 4 статьи 159 УК (мошенничество организованной группой или в особо крупном размере, до десяти лет колонии). При этом бывший чиновник не был фигурантом дела.

Юрченко стал первым вице-губернатором Новосибирской области в 2005 году. В 2010 году чиновник возглавил регион. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин отправил Юрченко в отставку в связи с утратой доверия.