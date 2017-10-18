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новость Перепечать зла

Суд в Уфе оштрафовал башкирского активиста за публикацию средневековой поэмы
18.10.2017
Сагит Исмагилов. Фото: idelreal.org
Сагит Исмагилов. Фото: idelreal.org
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Судья Ленинского райсуда Уфы Оксана Илалова оштрафовала башкирского активиста Сагита Исмагилова на 320 тысяч рублей, сообщает "Idel. Реалии". Он был признан виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).

Исмагилову вменили публикацию весной прошлого года в соцсети "ВКонтакте" текста на башкирском языке автора под ником Ишбулды Әбйәлилбаш, а также фотографии отрывка из поэмы средневекового булгарского поэта Мухамедьяра "Нуры Содур" ("Свет сердец"). В ней отрицательно охарактеризованы татары времен Казанского ханства. Суд счел, что в этих текстах "действия татар характеризуются, как агрессивные, направленные против башкир", а сама она "носит недопустимый оскорбительный характер".

Исмагилов заявил в суде, что репосты сделаны не им, но при этом согласился с содержанием одного из них. В тексте говорилось о вреде изучению истории башкир, нанесенному закрытием в Башкортостане Института гуманитарных исследований. Кроме того, защита и сам обвиняемый указалина грубые ошибки в переводе, сделанном для психолого-лингвистической экспертизы.

Как отметил Исмагилов, стихотворение Мухамедьяра является литературным памятником, историческим источником и не подлежит исследованию на "экстремизм", о чем имеется соответствующее постановление Конституционного суда.

Исмагилов назвал дело против него и приговор политически мотивированным. "Это преследование началось, когда 10 декабря 2016 года мы провели в Уфе съезд башкирского народа. Тогда были задержаны лидеры организации "Башкорт" и я взял на себя председательство на этом съезде. Уже на следующий день возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц. В январе нынешнего года я выразил поддержку мероприятиям движения "Открытая Россия". После этого уголовное дело против меня форсировали. Поэтому очевидно, что нынешний приговор – это попытка властей отстранить меня от активной общественной деятельности", - отметил активист.

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18.10.2017
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