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новость В Кабарде силовики пытались сорвать черкесскую акцию памяти

11.10.2017
Активисты и силовики в Кэйтыквэ-Тваще. Фото: kavkazr.com
Активисты и силовики в Кэйтыквэ-Тваще. Фото: kavkazr.com
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В кабардинской местности Кэйтыквэ-Тваще (Кайтукино Междуречье) между аулами Куба и Псыхурей Баксанского района силовики во вторник попытались сорвать акцию к годовщине окончания Семимесячной войны 1779 года. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на активиста Мартина Кочесоко.

С утра в Кэйтыквэ-Тваще дожидались несколько экипажей полиции и два грузовика военных. Когда туда же прибыли несколько десятков активистов, силовики заявили, что "есть указания сверху" не допускать их к памятному месту.

Однако в итоге активисты смогли провести дуа (молебен) в память своих погибших героев.

Семимесячную войну кабардинцы вели против России. 10 октября 1779 года (29 сентября по старому стилю) завоеватели, окружив лагерь кабардинцев, предложили им сдаться. Те ответили отказом и вступили в бой, но потерпели сокрушительное поражение. В бою погибла почти вся кабардинская аристократия.

Акции в Кэйтыквэ-Тваще проходят в годовщину сражения уже больше 30 лет.

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11.10.2017
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