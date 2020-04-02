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Путин выглядит растерянным. Он говорит медленно, тихо, изо всех сил стараясь не ошибиться при считывании текста с телесуфлера. Поза его как-то расслабленна, пальцы скрючены, взор напряжен и тосклив. Перед нами очень немолодой человек, явно не понимающий, какие решения ему принимать и какими словами подбадривать народ, внимающий речам своего законно избранного.
По-человечески его вроде бы можно понять: кто сейчас не растерян и кому точно ведомо, как следует правильно поступать, обращаясь к людям в эпоху победного шествия коронавируса по планете? Но по-человечески именно его понять как раз и невозможно. Альфа-самец, умело демонстрировавший бесстыдство и крутость в течение двух десятилетий при любых обстоятельствах, будь то гибель детей в Беслане, вербальное и физическое избиение белоленточной оппозиции или захват Крыма, должен и сегодня излучать абсолютную уверенность в завтрашнем дне. Увы, на сей раз не получается. Он опять провалился со своими увещеваниями и политическими решениями. Как и неделю назад, когда объявлял "выходные" и уже начинал отлынивать от управления страной.
Президент Путин сильно проигрывает в сравнении с коллегами, возглавляющими сопредельные или далекие страны. Вне зависимости от того, как они ведут себя на телеэкране. Президент Макрон доброжелателен, напорист, уверен в себе, вступает в личный контакт со зрителем, показывая, как надо правильно мыть руки. "Мутти" Меркель не скрывает боли и тревоги за немцев, буквально умоляя их заботиться о здоровье и подкрепляя слова личным примером: фрау канцлерин трижды тестировалась на коронавирус. Придурковатый Трамп делится с публикой рецептами скорейшего выздоровления. Злобный Лукашенко с глубоко выстраданной ненавистью высказывается об эпидемии, о паникерах и о врагах, которые закрывают границу с Белоруссией в этот трагический момент.
Все они - живые люди, похожие на самих себя и верные своим моральным и аморальным установкам. Путин на себя не похож. И если верны слухи о том, что он болен, это поддается хоть какому-то, пусть неубедительному, объяснению. А если слухи неверны, то нельзя не поразиться тому, как глава государства внезапно разучился разговаривать с людьми. Вероятно, есть принципиальная разница между их вербовкой и обыкновенным человеческим состраданием.
В сухом остатке от его речей - равнодушие к соотечественникам и забота исключительно о собственном рейтинге. Оттого, выбирая между миллионами работников и десятками тысяч работодателей, он с легкостью продлевает "режим нерабочих дней" с сохранением зарплаты, а откуда банкротам брать деньги - это его мало интересует. Оттого все тяготы непопулярных решений взваливает на региональное начальство, а там хоть трава не расти. Разумеется, за собой он оставляет право жестко покарать не умеющих работать, и самые бездарные, вроде архангельского губернатора Орлова, для которого народ - "шелупонь", уже бегут в отставку, но справятся ли остающиеся, лишенные поддержки из центра?
Поразительное дело, но Путин сегодня самолично разрушает унитарное государство, которое так упорно выстраивал начиная с сентября 2004 года. Выясняется, что властным и безжалостным он умеет быть лишь в тех случаях, когда надо подгребать под себя власть и репрессировать несогласных граждан. Когда граждан надо спасать, президент слагает с себя ответственность и проявляет беспомощность. Ну да, "с божией стихией царям не совладать", но это же не значит, что царю в такие минуты дозволено добровольно отказываться от управления, робко надеясь, что беду одолеют как-нибудь без него. К слову, может, и одолеют, но зачем он тогда вообще нужен? Вопрос не такой уж сложный, как может показаться на первый взгляд. Вопрос решаемый.
Жесткие меры для сдерживания пандемии должны принимать региональные власти. Владимир Путин не спешит брать на себя ответственность и вводить чрезвычайное положение. Его пресс-секретарь делится с публикой удивительными подробностями президентского визита в Коммунарку. На фоне трагедии разворачивается привычный балаган. Комментарий Ильи Мильштейна.