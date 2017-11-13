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Послание Владимира Путина Федеральному собранию может быть перенесено с декабря 2017 года на февраль 2018 года, сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации президента.

Как утверждают собеседники РБК, вероятность переноса ежегодного выступления Путина перед парламентом "очень высокая". По словам источников, рабочая группа по подготовке президентского послания была создана в Кремле еще в сентябре.

В случае переноса российский президент впервые огласит послание Федеральному собранию не в течение текущего года. Статья 84 Конституции предусматривает, что послания главы государства парламенту должны быть ежегодными. Путин после избрания на третий срок в 2012 году традиционно выступал с президентскими посланиями в декабре.

По сведениям источников РБК, соглано "базовому сценарию" президентской кампании, Путин должен объявить об участии в выборах в конце декабря, после того, как Совет Федерации официально объявит о начале избирательной кампании. Верхняя палата должна назначить президентские выборы между 7 и 17 декабря. Как утверждается, Путин скорее всего заявит о выдвижении в президенты между съездом "Единой России", который пройдет 22 и 23 декабря, и Форумом действий Общероссийского народного фронта, также назначенным на декабрь.