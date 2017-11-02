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новость Чистая прибыль фонда дочери Путина за год выросла в 3,6 раза

02.11.2017
Катерина Тихонова. Фото: kashin.guru
Катерина Тихонова. Фото: kashin.guru
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Чистая прибыль фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР; работает под брендом "Иннопрактика"), возглавляемого Катериной Тихоновой - младшей дочерью Владимира Путина, - за год выросла больше чем в 3,6 раза. Об этом в среду вечером сообщил РБК со ссылкой на отчетность, которую фонд представил Росстату.

Если за 2015 год чистая прибыль фонда составила 31,5 миллиона рублей, то за 2016-й - 113,9 миллиона.

Выручка НИР в прошлом году составила 264 миллиона рублей против 182,6 миллиона в 2015-м.

В самом фонде изданию объяснили рост прибыли реализацией 22 инновационных проектов. "Часть контрактов являются конфиденциальными, но информация о некоторых уже была опубликована в открытых источниках с согласия заказчиков", - заметили в НИР.

Стоимость активов фонда, в 2015-м составлявшая 418 миллионов рублей, за последующий год увеличилась более чем вдвое, превысив 1 миллиард. Рост этого показания в НИР связали с постановкой на учет разработанных компьютерных программ, а также увеличением "запасов, денежных средств и иных активов".

Всего за прошлый год в фонд Тихоновой поступило 1 миллиард 236 миллионов рублей. Целевые поступления от компаний составили 875,2 миллиона, а от реализации проектов - 343,1 миллиона, уточнили изданию в НИР. Названия компаний-спонсоров в фонде не раскрыли, а в числе партнеров по реализации проектов упомянули "Роснефть", "Росатом", "Новатэк" и "Транснефть".

В мае сообщалось, что за прошлый год фонд дочери Путина потратил 646,64 миллиона рублей. Это в полтора с лишним раза больше, чем в 2015 году.

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02.11.2017
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