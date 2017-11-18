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Осужденного по "делу 26 марта" Станислава Зимовца доставили в исправительную колонию общего режима №12 в городе Волжский Волгоградской области. Об этом сообщается на ФБ-странице "Сказки для политзаключенных" со ссылкой на политзека Зимовца Светлану Сидоркину.

26 марта Зимовец был задержан в Москве на Тверской и два дня спустя оштрафован по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). 30-го числа демонстранта задержали уже по уголовному делу. 1 апреля судья Басманного райсуда Москвы Галина Грабовская (Демидович) отправила его в СИЗО. У родителей Зимовца в Волгограде прошел обыск.

Согласно фабуле дела, на антикоррупционной акции Зимовец бросил в замкомандира 2-го оперативного батальона ОМОНа подполковника Владимира Котенёва кусок кирпича, попав силовику, на котором был надет бронежилет, в ягодицу. Рапорта в связи с попаданием кирпича омоновец не подавал. Тем не менее уже на другой день после акции его вызвали в СКР для дачи показаний как потерпевшего по делу.

На следствии Котенёв заявлял, будто от удара получил синяк. Однако экспертиза это опровергла - как выяснилось, травму омоновцу причинили на тренировке в спортзале. На видеозаписи, которую вел оперативник столичного УМВД Алексей Климов, также не видно, как кирпич попал в Котенёва.

Сам Зимовец, в прошлом служивший сапером в Чечне, во время допроса омоновца в суде заметил, что не понимает, с какой силой нужно бросить камень, чтобы через бронежилет можно было почувствовать удар.

20 июля судья Тверского райсуда Москвы Елена Ермакова объявила Зимовца виновным по части 1 статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти). В решении она подчеркнула, что назначает Зимовцу реальный срок "в целях восстановления справедливости". В судебных прениях, прошедших 18 июля,прокурор Лариса Сергуняева запрашивала для подсудимого три года общего режима.

Сам Зимовец подтвердил, что вину не признает. "Я убежден, что те, кто был на протестных акциях 26 марта и 12 июня, - будущее нашей страны, - заявил он в прениях. - Я убежден, что диктатуре нет места в нашей стране. Я бы не хотел, чтобы кто-то вроде Вовы Путина бил моих детей за то, что они против коррупции".

В основу приговора легли первоначальные признательные показания, данные политзеком на следствии по совету назначенного адвоката Дианы Татосовой. Между тем в дальнейшем, после вступления в дело адвоката "Агоры" Сидоркиной, Зимовец отказался от признания вины и от рассмотрения дела в особом порядке.

25 сентября Мосгорсуд оставил без изменения приговор Зимовцу.

Зимовец - приезжий из Волгограда; ранее учился в Волжском гуманитарном институте - филиале Волгоградского университета. Придерживается националистических взглядов. Подписан на оппозиционные паблики, в том числе "Артподготовку" Вячеслава Мальцева.