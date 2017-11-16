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новость Тверь: фигурант "экстремистского" дела Егоров освобожден из СИЗО

16.11.2017
Владимир Егоров в суде, 13.09.2017. Кадр Граней.Ру
Владимир Егоров в суде, 13.09.2017. Кадр Граней.Ру
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Владимир Егоров, лидер отделения "Яблока" в городе Торопце Тверской области, обвиняемый по делу об экстремизме, освобожден из СИЗО-1 в областном центре под подписку о невыезде. Об этом "Граням" сообщила адвокат активиста Светлана Сидоркина.

Срок содержания 51-летнего электрика Егорова в СИЗО истекал в воскресенье; при этом УПК позволял следователю тверского главка ФСБ ходатайствовать в суде о дальнейшем продлении обвиняемому ареста. Однако силовик такой возможностью не воспользовался - по какой причине, Сидоркина не уточнила.

Поводом к преследованию Егорова стал пост, который активист поместил 5 августа 2016 года в администрируемой им ВК-группе "Граждане Торопца" (ныне удалена). Запись представляла собой комментарий к вышедшей в "Новой газете" статье "Нужно уходить на другую работу"; ссылка на нее помещена в публикации активиста. Статья посвящена известной реплике премьер-министра Дмитрия Медведева - чиновник заявил учителю, пожаловавшемуся на низкую зарплату, что за высокими доходами следует идти в бизнес.

"Нужно понимать, что все эти "высказывания" на людях этих дебилов с нулевым рейтингом, занимающих высокие посты, - не более чем часть спецоперации гэбни по обелению главного виновника всех бед, его приближенной кодлы, - заявил в своем комментарии Егоров. - Валить надо главную кремлевскую крысу с его дружками-подельниками. Остальная нечисть рассыплется в прах сама собой!"

Публикация сопровождалась фотографией Владимира Путина с надписью на лбу "Главная крыса".

ФСБ вменила Егорову часть 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через СМИ), предусматривающую до пяти лет колонии. 20 октября 2016-го в доме активиста спецслужба провела обыск.

Сам Егоров связывал фабрикацию дела с антикоррупционными расследованиями, которые он публиковал в "Гражданах Торопца". Одно из расследований касалось незаконного вывоза песка из карьеров местной фирмой "Спецстрой", подконтрольной главе Торопецкого района Александру Брижу и начальнику Западнодвинского отдела МВД Виктору Смирнову. В апреле 2017 года, вскоре после публикации этого текста, Андрей Смирнов, сын полицейского начальника, камнем разбил окно в доме оппозиционера.

8 июня Егоров побывал в ФСБ на допросе по делу. У него, так же как и у Сидоркиной, взяли подписки о неразглашении.

13-го числа того же месяца оппозиционер выехал на Украину и попросил политического убежища в отделении Государственной миграционной службы в Чернигове. В этом же городе он устроился на работу.

Между тем в ночь с 24 на 25 июня неизвестные подожгли дом Егорова в Торопце. Там находились жена и несовершеннолетняя дочь активиста. Один из прохожих заметил возгорание и вызвал пожарных, поэтому пламя удалось вовремя потушить.

5 июля, когда Егоров должен был получить предварительное решение о статусе беженца, к нему домой явились оперативники СБУ. Эмигранта вывезли на нейтральную полосу между Украиной и Россией в районе украинского КПП "Сеньковка". Силовики пояснили, что Егорову отказано в статусе беженца, поскольку Россия якобы не объявила его в розыск. Как рассказывал активист, далее украинские пограничники оформили на него протокол за незаконное пересечение границы без загранпаспорта и запретили въезд на Украину на три года. СБУ в дальнейшем уверяла, что Егорова не депортировали, а въезд на Украину ему запрещен не был.

При этом согласно украинским законам после отказа в предоставлении убежища у эмигранта было пять дней на обжалование решения.

После депортации Егоров некоторое время оставался на нейтральной полосе, а затем выехал в Белоруссию. В Минске он обратился в Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также к правозащитникам.

С 29 июля эмигрант перестал выходить на связь. 1 августа белорусская правозащитная организация Human Constanta выяснила, что 28 июля он был задержан у себя в хостеле белорусским КГБ. Ранее в день задержания Егоров сообщил сотрудникам Human Constanta, что объявлен Россией в розыск.

31 июля зампред Октябрьского райсуда Минска по уголовным делам Александр Руденко арестовал беженца на двое суток по статье 17.1 КоАП Белоруссии (мелкое хулиганство).

Между тем вечером 1 августа с Сидоркиной связался следователь ФСБ из Торопца и сообщил, что Егоров доставлен в свой город и задержан. Два дня спустя оппозиционера отправили в СИЗО.

Сообщалось, что Егоров не признает вину и от дачи показаний отказывается.

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16.11.2017
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