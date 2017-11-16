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новость Срок фигурантке "шпионского" дела Тутисани уменьшен, на днях ее освободят

16.11.2017
Здание УФСБ по Краснодарскому краю. Фото: rusmap.net
Здание УФСБ по Краснодарскому краю. Фото: rusmap.net
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Коллегия Верховного суда, рассмотрев кассационную жалобу осужденной по "шпионскому" делу сочинки Инги Тутисани, уменьшил ей срок с 6 лет общего режима до фактически почти отбытых 4 лет 1 месяца. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзаключенной, лидер "Команды 29" Иван Павлов.

47-летняя Тутисани будет освобождена через девять дней, когда 4 года 1 месяц с момента ее задержания полностью истекут.

Как передавал Союз солидарности с политзаключенными, Тутисани была задержана 25 октября 2013 года и после ареста заключена в СИЗО-5 центрального главка ФСИН в Краснодаре, неофициально контролируемый ФСБ. Сочинке вменили статью 275 УК (государственная измена). Согласно фабуле дела, 11 августа и 23 сентября 2009 года Тутисани, проезжая в автобусе по побережью не признанной международным сообществом Абхазии, заметила в водах региона российские военные корабли, о чем в дальнейшем сообщила эсэмэсками знакомому грузинскому пограничнику.

Как выяснилось позже, следователь ФСБ и назначенный адвокат убеждали обвиняемую, что государственной изменой является уже сам факт отправки SMS-сообщения иностранцу. Возможности обратиться к независимому адвокату Тутисани не предоставили, а родственники политзаключенной были запуганы.

Несмотря на это, отмечали правозащитники, вину Тутисани не признала.

В СИЗО арестованная содержалась в одной камере с гражданкой Грузии Екатериной Харебавой, также обвиненной по "шпионскому" делу. В июне прошлого года стало известно, что Харебава, получившая шестилетний срок, освобождена после трех лет заключения благодаря вмешательству грузинских властей и вернулась на родину.

Приговор Тутисани вынес 3 июля 2014 года судья Краснодарского крайсуда Алексей Иванов. Отбывать срок политзаключенную доставили в ИК-1 в Вологде.

В этой же колонии находилась другая осужденная по "шпионскому" делу сочинка - Марина Джанджгава, получившая 12-летний срок. В отличие от Тутисани, она в июле была помилована Владимиром Путиным. Другим указом Путин тогда же помиловал еще одну фигурантку схожего дела из Сочи - приговоренную к восьми годам Анник Кесян. Обеих женщин, так же как и Тутисани, защищала "Команда 29".

Ранее, в марте, Путин помиловал сочинку Оксану Севастиди, получившую шесть лет общего режима. Севастиди также была клиенткой Павлова и его коллег.

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16.11.2017
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