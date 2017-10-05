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Коллегия Верховного суда пересмотрит дело жительницы Сочи Инги Тутисани, сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на лидера "Команды 29" адвоката Ивана Павлова. В июне 2014 года женщина была осуждена к шести годам общего режима за смс-сообщение о передвижениях российской военной техники перед войной с Грузией в 2008 году.

"Верховный суд рассмотрел нашу кассационную жалобу и решил передать дело моей подзащитной Инги Тутисани на пересмотр судебной коллегией Верховного суда, - заявил Иван Павлов. - Мы надеемся, что справедливость восторжествует, и Тутисани выйдет на свободу, как уже вышли осужденные по аналогичным делам Оксана Севастиди, Анник Кесян и Марина Джанджгава".

По словам Павлова, в смс-сообщении, из-за которого Тутисани была осуждена, говорилось об увиденных ей с берега кораблях с военной техникой, направляющихся в сторону Абхазии. При этом помилованные Севастиди, Кесян и Джанджгава писали о военной технике на железной дороге.

"Казалось бы, суть "прегрешений" одинакова. Но не удивлюсь, если окажется, что Путин дал команду освободить тех, кто про поезда писал. Ну и освободили только тех, кто про поезда писал. А Ингу - нет, ведь команды освобождать ту, что писала про корабли, не было", - отмечал Павлов.

По данным "Команды 29", в 2013-2016 годах в Краснодарском крае по делам о государственной измене и шпионаже были осуждены не меньше 10 человек. Таким образом, на Кубань приходится почти четверть общего числа приговоров, вынесенных в России по "шпионским" делам за эти годы. При этом за эсэмэски были осуждены шесть жительниц региона. Следствие по всем "шпионским" делам жительниц Сочи вел следователь Роман Троян.

Защитой осужденных занялась "Команда 29". В марте ВС смягчил приговор 47-летней Оксане Севастиди. Срок ей был снижен с семи до трех лет общего режима; при этом за несколько дней до заседания заключенная была помилована Владимиром Путиным и освобождена.

29 июля Путин помиловал осужденных по "шпионским" делам жительниц Сочи Джанджгаву и Кесян. Спустя 10 дней, после вступления указа в законную силу, они вышли на свободу.