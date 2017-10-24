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Людмила Улицкая обратилась с открытым письмом к прокурору и судье по делу председателя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева. Письмо писательницы публикует "Новая газета".

11 октября Улицкая посетила заседание Петрозаводского городского суда по сфабрикованному против Дмитриева дела об изготовлении детской порнографии. Писательница говорит о нем как о "человеке, не совершавшем ни одно из преступлений, ему предъявленных".

"Дело Юрия Дмитриева взволновало все российское общество, и не только тех людей, которые хорошо знают о его почти тридцатилетней героической и благородной деятельности. Предполагаю, что вы, профессионалы, не можете не осознавать, до какой степени бездоказательны и вымышлены все выдвинутые против него обвинения. Именно по этой причине у всех здравомыслящих людей создается впечатление, что вы являетесь заложниками трудной ситуации, при которой вы вынуждены действовать как послушные служащие, а не как независимые граждане, способные говорить правду", - обращается Улицкая к судье и прокурору.

"От вашей личной честности, от вашего чувства собственного достоинства зависит не только судьба Юрия Алексеевича Дмитриева, одного из самых достойных и героических людей нашего времени в нашей стране, но и ваша репутация. Вынесенное вами решение может быть той черной меткой, которую вы никогда не сможете смыть, - ваши дети будут стыдиться вас и страдать, точно так же, как сегодня страдают потомки тех палачей, которые расстреливали невинных людей в тридцатые годы", - предупреждает писательница.

Дмитриев был задержан 13 декабря 2016 года и два дня спустя арестован. В окончательной версии обвинения 61-летнему активисту инкриминированы пункт "в" части 2 статьи 242.2 (использование лица моложе 14 лет для изготовления порнографических материалов), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии, а также статьи 135 (развратные действия) и 222 УК (незаконный оборот оружия).

Согласно фабуле дела, Дмитриев делал снимки обнаженной 11-летней приемной дочери Натальи, а также хранил дома обрез. В действительности, отмечал адвокат Виктор Ануфриев, Дмитриев удочерил ребенка с замедленным развитием и ему рекомендовали периодически фотографировать девочку, чтобы фиксировать ее состояние. Эти снимки, подчеркивал юрист, хранились на домашнем компьютере Дмитриева; активист их не распечатывал, не публиковал и никому не пересылал.Что же касается обреза, то Дмитриев несколько лет назад отобрал его у детей во дворе. При этом для стрельбы оружие уже не пригодно.

Слушания по существу дела начались 1 июня в Петрозаводском горсуде. Процесс проходит в закрытом режиме. Политзек вину не признает. На заседании 11 октября судья Марина Носова продлила арест Дмитриева до 28 января. Судья также отклонила все ходатайства защиты, в том числе об отводе прокурора Павла Гравченкова. Носова не допустила адвоката Ануфриева до процедуры повторной экспертизы фотографий, не назвала ему имена новых экспертов и доверила провести исследование частной фирме "Федеральный департамент независимой судебной экспертизы".

Дмитриев - секретарь петрозаводской и член региональной комиссий по восстановлению прав жертв политических репрессий. С 1997 года возглавляет НКО "Академия социально-правовой защиты". Именно Дмитриев в конце 1990-х руководил экспедициями, которые обнаружили места массовых казней политзаключенных в урочищах Сандармох и Красный Бор, расположенных соответственно в Медвежьегорском в Прионежском районах Карелии. Он выступил одним из основателей мемориального комплекса "Сандармох". В этом урочище в 1930-х годах были расстреляны свыше 9,5 тысячи политзеков, в том числе крупнейшие деятели украинской культуры. Также Дмитриев был составителем и издателем Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии.

За время процесса в поддержку Дмитриева выступили сотни человек: писатели, ученые, общественники, правозащитники, журналисты, музыканты, артисты, православные священники и участники международных дней памяти жертв Большого террора. Петицию с требованием освободить историка подписали более 30 тысяч человек.