О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.265029.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.265029.html
Также: Политзеки, Регионы, Дети, Здоровье, История, Общество, Политика, Россия | Персоны: Людмила Улицкая

новость Улицкая написала открытое письмо в защиту мемориальца Дмитриева

24.10.2017
Юрий Дмитриев в суде. Фото: 7x7-journal.ru
Юрий Дмитриев в суде. Фото: 7x7-journal.ru
Реклама

Людмила Улицкая обратилась с открытым письмом к прокурору и судье по делу председателя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева. Письмо писательницы публикует "Новая газета".

11 октября Улицкая посетила заседание Петрозаводского городского суда по сфабрикованному против Дмитриева дела об изготовлении детской порнографии. Писательница говорит о нем как о "человеке, не совершавшем ни одно из преступлений, ему предъявленных".

"Дело Юрия Дмитриева взволновало все российское общество, и не только тех людей, которые хорошо знают о его почти тридцатилетней героической и благородной деятельности. Предполагаю, что вы, профессионалы, не можете не осознавать, до какой степени бездоказательны и вымышлены все выдвинутые против него обвинения. Именно по этой причине у всех здравомыслящих людей создается впечатление, что вы являетесь заложниками трудной ситуации, при которой вы вынуждены действовать как послушные служащие, а не как независимые граждане, способные говорить правду", - обращается Улицкая к судье и прокурору.

"От вашей личной честности, от вашего чувства собственного достоинства зависит не только судьба Юрия Алексеевича Дмитриева, одного из самых достойных и героических людей нашего времени в нашей стране, но и ваша репутация. Вынесенное вами решение может быть той черной меткой, которую вы никогда не сможете смыть, - ваши дети будут стыдиться вас и страдать, точно так же, как сегодня страдают потомки тех палачей, которые расстреливали невинных людей в тридцатые годы", - предупреждает писательница.

Дмитриев был задержан 13 декабря 2016 года и два дня спустя арестован. В окончательной версии обвинения 61-летнему активисту инкриминированы пункт "в" части 2 статьи 242.2 (использование лица моложе 14 лет для изготовления порнографических материалов), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии, а также статьи 135 (развратные действия) и 222 УК (незаконный оборот оружия).

Согласно фабуле дела, Дмитриев делал снимки обнаженной 11-летней приемной дочери Натальи, а также хранил дома обрез. В действительности, отмечал адвокат Виктор Ануфриев, Дмитриев удочерил ребенка с замедленным развитием и ему рекомендовали периодически фотографировать девочку, чтобы фиксировать ее состояние. Эти снимки, подчеркивал юрист, хранились на домашнем компьютере Дмитриева; активист их не распечатывал, не публиковал и никому не пересылал.Что же касается обреза, то Дмитриев несколько лет назад отобрал его у детей во дворе. При этом для стрельбы оружие уже не пригодно.

Слушания по существу дела начались 1 июня в Петрозаводском горсуде. Процесс проходит в закрытом режиме. Политзек вину не признает. На заседании 11 октября судья Марина Носова продлила арест Дмитриева до 28 января. Судья также отклонила все ходатайства защиты, в том числе об отводе прокурора Павла Гравченкова. Носова не допустила адвоката Ануфриева до процедуры повторной экспертизы фотографий, не назвала ему имена новых экспертов и доверила провести исследование частной фирме "Федеральный департамент независимой судебной экспертизы".

Дмитриев - секретарь петрозаводской и член региональной комиссий по восстановлению прав жертв политических репрессий. С 1997 года возглавляет НКО "Академия социально-правовой защиты". Именно Дмитриев в конце 1990-х руководил экспедициями, которые обнаружили места массовых казней политзаключенных в урочищах Сандармох и Красный Бор, расположенных соответственно в Медвежьегорском в Прионежском районах Карелии. Он выступил одним из основателей мемориального комплекса "Сандармох". В этом урочище в 1930-х годах были расстреляны свыше 9,5 тысячи политзеков, в том числе крупнейшие деятели украинской культуры. Также Дмитриев был составителем и издателем Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии.

За время процесса в поддержку Дмитриева выступили сотни человек: писатели, ученые, общественники, правозащитники, журналисты, музыканты, артисты, православные священники и участники международных дней памяти жертв Большого террора. Петицию с требованием освободить историка подписали более 30 тысяч человек.

Оставить комментарий Обсудить
24.10.2017
в блоге Блоги
7
Дмитрий Борко 06.06.2017
в блоге История с порнографией
новость Новости по теме
15.09.2017 Дело мемориальца Дмитриева: назначена повторная экспертиза фотографий →
02.07.2017 В Москве задержаны участницы пикета в поддержку мемориальца Дмитриева →
12.05.2017 Арест председателя карельского "Мемориала" Дмитриева продлен еще на полгода →
11.04.2017 Арест председателя карельского "Мемориала" Дмитриева продлен до 12 мая →
09.03.2017 Главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву предъявили новое обвинение →
29.12.2016 Суд оставил под стражей председателя карельского "Мемориала" Дмитриева →
15.12.2016 Председатель карельского "Мемориала" Дмитриев арестован по делу о порнографии →
Фото и Видео
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
Реклама
Выбор читателей
в блоге Смелость Ксении Собчак
383
новость Штаб Собчак возглавит Малашенко
Ксения Собчак. Кадр "Дождя"
статья Путин против Козырева
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Ржаная правда против Америки
383
статья За что травят Харви
РЕКЛАМА
Loading...
новость Песков о нападении на журналистку
Татьяна Фельгенгауэр. Фото: echo.msk.ru
новость Нападение на Фельгенгауэр
Татьяна Фельгенгауэр. Кадр RTVi
новость ВС пересмотрит дело Пичугина
Алексей Пичугин. Фото: old.khodorkovsky.ru
новость За Родину-мать дадут больше
Картинка с "облитым зеленкой" памятником
в блоге Угроза паровоза
383
новость Козни с архивом консульства
Генконсульство России в Сан-Франциско. Фото: Википедия
статья Шоу Ксении Собчак
Виталий Портников
новость Третий срок Собянина
Сергей Собянин. Фото: zao.mos.ru
новость Атака на квартиру Рогозина
Дмитрий Рогозин. Фото: kremlin.ru
новость Нападение на "Эхе": видео
Гриц на проходной "Эха Москвы". Кадр видеонаблюдения
новость Отставки из-за Мединского
Павел Уваров. Фото: ras.ru
новость Штраф за согласованную акцию
Акция памяти Анны Политковской в Ульяновске. Фото: openrussia.org
новость Арабский шабаш на путинском фестивале
Антиизраильская демонстрация в Сочи. Кадр видео NEWSru.co.il
новость Россия не заплатит взнос в ЕСПЧ
ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
новость Чечня: стрельба по своим
Силовики Росгвардии на учениях. Фото: rosgvard.ru