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Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия об аресте семерых жителей Татарстана, которым предъявлено обвинение в участии в деятельности организации "Хизб ут-тахрир". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда.

"В отношении восьмого задержанного решение о мере пресечения будет принято позже", - сообщили агентству в управлении ФСБ по Татарстану.

Утром в среду в спецслужбе сообщили, что накануне сотрудники ФСБ, МВД Татарстана и Росгвардии провели обыски в восьми квартирах в Альметьевске и задержали восьмерых человек. Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 12 октября по частям 1 и 2 статьи 205.5 УК (организация и участие в деятельности террористической организации) в отношении семерых жителей Альметьевского и одного жителя Лениногорского районов Татарстана.

В ходе обысков "изъяты документальные материалы, подтверждающие осуществление подозреваемыми антиконституционной пропагандистской работы среди мусульман республики", отмечается в сообщении.

За последние годы в Татарии был сфабрикован целый ряд дел "Хизб ут-тахрир". Приговор по одному из них был вынесен в апреле - четверо подсудимых получили от 16 до 18 лет строгого режима. 8 августа Верховный суд России оставил эти сроки без изменений.

22 августа Приволжский окружной военный суд (Самара) на выездной сессии в помещении Казанского гарнизонного военного суда начал слушания по существу очередного татарского дела "Хизб ут-тахрир". По нему обвиняются восемь человек.