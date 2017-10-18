О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.264882.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.264882.html
Также: Политзеки, Право, Регионы, Спецслужбы, Полиция, Религия, Ксенофобия, Россия, Общество, Политика

новость Суд в Казани арестовал семерых из восьми задержанных членов "Хизб ут-тахрир"

18.10.2017
Эмблема "Хизб ут-тахрир" (фрагмент)
Эмблема "Хизб ут-тахрир" (фрагмент)
Реклама

Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия об аресте семерых жителей Татарстана, которым предъявлено обвинение в участии в деятельности организации "Хизб ут-тахрир". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда.

"В отношении восьмого задержанного решение о мере пресечения будет принято позже", - сообщили агентству в управлении ФСБ по Татарстану.

Утром в среду в спецслужбе сообщили, что накануне сотрудники ФСБ, МВД Татарстана и Росгвардии провели обыски в восьми квартирах в Альметьевске и задержали восьмерых человек. Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 12 октября по частям 1 и 2 статьи 205.5 УК (организация и участие в деятельности террористической организации) в отношении семерых жителей Альметьевского и одного жителя Лениногорского районов Татарстана.

В ходе обысков "изъяты документальные материалы, подтверждающие осуществление подозреваемыми антиконституционной пропагандистской работы среди мусульман республики", отмечается в сообщении.

За последние годы в Татарии был сфабрикован целый ряд дел "Хизб ут-тахрир". Приговор по одному из них был вынесен в апреле - четверо подсудимых получили от 16 до 18 лет строгого режима. 8 августа Верховный суд России оставил эти сроки без изменений.

22 августа Приволжский окружной военный суд (Самара) на выездной сессии в помещении Казанского гарнизонного военного суда начал слушания по существу очередного татарского дела "Хизб ут-тахрир". По нему обвиняются восемь человек.

Оставить комментарий Обсудить
18.10.2017
новость Новости по теме
22.08.2017 В Казани начался суд по очередному делу "Хизб ут-тахрир" →
09.08.2017 Сроки от 16 до 18 лет по татарскому делу "Хизб ут-тахрир" подтверждены →
14.06.2017 Татарский политзек Имаев переведен из колонии в туберкулезную больницу →
15.03.2017 В Татарии по очередному делу "Хизб ут-тахрир" задержаны 15 человек →
25.01.2017 В Татарстане задержали подозреваемых в подготовке теракта →
20.10.2016 В Татарии восемь человек задержаны по делу "Таблиги джамаат" →
20.10.2016 Жителя Казани арестовали по подозрению в подготовке теракта →
29.09.2016 В Татарии семь человек арестованы по новому делу "Хизб ут-тахрир" →
26.04.2016 Житель Татарии Галиев получил 22 года строгого режима по делу о терроризме →
16.02.2016 Обвиняемый в пособничестве "Моджахедам Татарстана" получил шесть лет →
25.09.2013 Имам казанской мечети получил два года за экстремизм →
Фото и Видео
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
Реклама
Выбор читателей
новость Собчак идет на выборы
Ксения Собчак. Кадр телеканала "Дождь"
статья Мединский меняет оппонентов
Илья Мильштейн
в блоге Таинство без презерватива
383
в блоге Пропавший автореферат
383
статья Глядя на гибель Америки
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
новость Чайка, запрещай-ка
Наталья Поклонская. Кадр видеообращения
новость Турбинами по суверенитету
Газовые турбины Siemens в порту Феодосии. Кадр видео Reuters
новость Росгвардию оснастят электрощитами
Учения Росгвардии. Фото: rosgvard.ru
новость Приключения автореферата
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Дело о ненависти к атеистам
Максим Дроздов. Фото с ФБ-страницы Алексея Аванесяна
в блоге Бесстрашная Памфилова
383
новость Павленский в парижской психушке
Акция Петра Павленского в Париже. Фото: Сара Константэн
новость За что лишат родительских прав
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
новость Штраф за ненависть к монголо-татарам
Сагит Исмагилов. Фото: idelreal.org
в блоге Отречение от Мединского
383
новость Киев: второй день протеста
Палаточный лагерь у Верховной рады. Фото: unian.net
статья Вайнстин и голливудские нравы
Владимир Абаринов
новость "Столица ИГ" Ракка взята
Солдаты Сирийского Курдистана в Ракке. Кадр видео Reuters
новость Политикову дали два года
Алексей Политиков. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру