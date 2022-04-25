Российская пропаганда давно не заботится о правдоподобии и не боится насмешек. 25 апреля Путин самолично объявил о задержании "террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов". После чего ФСБ предъявила "неопровержимые факты и доказательства" подготовки покушения на Владимира Соловьева по заданию СБУ и ЦРУ: у злоумышленников изъяты "самодельное взрывное устройство, восемь самодельных зажигательных устройств по типу коктейля Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотические средства, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика". Разумеется, киллеры "дают признательные показания".

Но это еще не всё: госинформагентства РФ сообщают о сорванных покушениях на Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Маргариту Симоньян, Тиграна Кеосаяна.

Похоже, обиженные Киселев, Скабеева и Симоньян пожаловались куда надо и Соловьеву пришлось потесниться. Их тоже должны были убить агенты СБУ с фальшивыми украинскими паспортами, нанюхавшись наркотиков, надевши повязку со свастикой, не переставая зиговать, целуя портрет Гитлера pic.twitter.com/Mn5f8tfVGN — Грани.Ру (@GraniTweet) April 25, 2022

"Соловьев начал сбиваться с кремлевского курса и критиковать Кремль. И Путин ему сегодня четко сказал: "Мы тебя убьем", но сказал на своем языке". Политолог Николай Давыдюк комментирует историю о том, что "неонацисты" по заданию СБУ хотели убить пропагандиста Владимира Соловьева: pic.twitter.com/c1hbeOwkPF — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) April 25, 2022

Когда-то Соловьев был приличным человеком. А теперь просто представьте, какие возможности перерождаться и деградировать заложены в людях! На примере этого Соловьева, превратившего в себя в отвратительное, лгущее 24/7 чудовище! pic.twitter.com/nz4SQQ3I6E — Геннадий Гудков (@gudkov_g) April 25, 2022