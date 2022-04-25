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статья Соловьиная охота

25.04.2022

Российская пропаганда давно не заботится о правдоподобии и не боится насмешек. 25 апреля Путин самолично объявил о задержании "террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов". После чего ФСБ предъявила "неопровержимые факты и доказательства" подготовки покушения на Владимира Соловьева по заданию СБУ и ЦРУ: у злоумышленников изъяты "самодельное взрывное устройство, восемь самодельных зажигательных устройств по типу коктейля Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотические средства, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика". Разумеется, киллеры "дают признательные показания".

Но это еще не всё: госинформагентства РФ сообщают о сорванных покушениях на Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Маргариту Симоньян, Тиграна Кеосаяна.



20 лет назад: Соловьев против Путина
Кирилл Рогов, политический обозреватель

В сегодняшней пурге про покушение на Соловьева важно, во-первых, что ее анонсировал лично Путин. Это нетривиальное событие, оно указывает на масштаб операции, на то системное значение, какое приписывается этой постановке.

И именно это заставляет нас вспомнить о 1937 годе и временах Большого террора. Потому что если вы думаете, что Большой террор начинался с большого террора, то вы глубоко ошибаетесь. Он начинался с террора малого. Сначала дела о доблестно раскрытых НКВД подпольных центрах и террористических организациях были единичными и показательными. И только потом, когда советские граждане сплотились в негодовании и осуждении разоблаченных наймитов и вредителей, они, эти граждане, сами стали мясом для машины Большого террора.

И вся эта сегодняшняя постановка, разумеется, имеет целью повысить градус "внутренних разоблачений" "террористов и их пособников".

https://www.facebook.com/kirill.rogov.39/posts/7748878271796392

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25.04.2022
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