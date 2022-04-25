Соловьиная охота
Российская пропаганда давно не заботится о правдоподобии и не боится насмешек. 25 апреля Путин самолично объявил о задержании "террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов". После чего ФСБ предъявила "неопровержимые факты и доказательства" подготовки покушения на Владимира Соловьева по заданию СБУ и ЦРУ: у злоумышленников изъяты "самодельное взрывное устройство, восемь самодельных зажигательных устройств по типу коктейля Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотические средства, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика". Разумеется, киллеры "дают признательные показания".
Но это еще не всё: госинформагентства РФ сообщают о сорванных покушениях на Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Маргариту Симоньян, Тиграна Кеосаяна.
Похоже, обиженные Киселев, Скабеева и Симоньян пожаловались куда надо и Соловьеву пришлось потесниться. Их тоже должны были убить агенты СБУ с фальшивыми украинскими паспортами, нанюхавшись наркотиков, надевши повязку со свастикой, не переставая зиговать, целуя портрет Гитлера pic.twitter.com/Mn5f8tfVGN— Грани.Ру (@GraniTweet) April 25, 2022
"Соловьев начал сбиваться с кремлевского курса и критиковать Кремль. И Путин ему сегодня четко сказал: "Мы тебя убьем", но сказал на своем языке". Политолог Николай Давыдюк комментирует историю о том, что "неонацисты" по заданию СБУ хотели убить пропагандиста Владимира Соловьева: pic.twitter.com/c1hbeOwkPF— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) April 25, 2022
Когда-то Соловьев был приличным человеком. А теперь просто представьте, какие возможности перерождаться и деградировать заложены в людях! На примере этого Соловьева, превратившего в себя в отвратительное, лгущее 24/7 чудовище! pic.twitter.com/nz4SQQ3I6E— Геннадий Гудков (@gudkov_g) April 25, 2022
20 лет назад: Соловьев против Путина
20 лет назад, 31 марта 2001 года, на Пушкинской состоялся массовый митинг в защиту НТВ, а вечером - телемарафон. На память нам осталось это известное видео с пламенным Владимиром Соловьевым, выступающим против Путина, в защиту свободы слова. pic.twitter.com/iA2YBv9wta— Грани.Ру (@GraniTweet) March 31, 2021
Кирилл Рогов, политический обозреватель
В сегодняшней пурге про покушение на Соловьева важно, во-первых, что ее анонсировал лично Путин. Это нетривиальное событие, оно указывает на масштаб операции, на то системное значение, какое приписывается этой постановке.
И именно это заставляет нас вспомнить о 1937 годе и временах Большого террора. Потому что если вы думаете, что Большой террор начинался с большого террора, то вы глубоко ошибаетесь. Он начинался с террора малого. Сначала дела о доблестно раскрытых НКВД подпольных центрах и террористических организациях были единичными и показательными. И только потом, когда советские граждане сплотились в негодовании и осуждении разоблаченных наймитов и вредителей, они, эти граждане, сами стали мясом для машины Большого террора.
И вся эта сегодняшняя постановка, разумеется, имеет целью повысить градус "внутренних разоблачений" "террористов и их пособников".
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