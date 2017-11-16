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В Назрани сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах, где проживают авторитетный салафитский проповедник, имам Насыр-Кортской мечети Хамзат Чумаков и его брат Ибрагим. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах Ингушетии.

О причинах следственных действий не сообщается.

"Из-за чего обыскивать имама, который призывает только к миру и спокойствию как в республике, так в государстве в целом, который выступает против коррупции и призывает к защите прав граждан, какой бы национальности они не были, который призывает не убивать людей и не проливать кровь граждан? Мы полагаем, провокации против имама нужны тем, кто хочет дестабилизации в республике", - заявили сторонники имама.

2 октября в ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы предотвратили покушение на общественного деятеля и религиозного проповедника Ингушетии с использованием самодельного взрывного устройства большой мощности. Имя клирика не называлось, но источник в силовых структурах региона сообщал, что речь идет о покушении на Чумакова.

Это было уже третье покушение на имама. В сентябре 2010 году под днищем автомобиля Чумакова было заложено взрывное устройство. В результате взрыва он был тяжело ранен, потерял ногу, однако остался жив.

11 марта 2016 года, когда Чумаков после пятничной молитвы выезжал с территории своей мечети, рядом с его машиной взорвался припаркованный у здания автомобиль. Сам имам практически не пострадал, однако четверо других людей, находившихся поблизости, получили ранения, причем один - тяжелые.

В августе 2016 года сотрудники ФСБ отказались выпустить Чумакова в Грузию. Имаму заявили, что он состоит на профилактическом учете.

Чумаков получил богословское образование в Египте. Имамом Насыр-Кортской мечети стал в 2007 году. Пользуется большим авторитетом как в Ингушетии, так и в других регионах России, а также в вайнахских диаспорах в Европе. Между тем у официального духовенства, противостоящего салафии, деятельность имама вызывала негативную реакцию. Муфтий Ингушетии Иса Хамхоев пытался отобрать Насыр-Кортскую мечеть у Чумакова.