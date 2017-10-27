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Правительство распространило действие продовольственного эмбарго на поставки в Россию живых свиней. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Исключение сделано только для чистопородных племенных животных.

Также под ограничения попали пищевые субпродукты сельскохозяйственных животных, включая лошадей, ослов, мулов или лошаков. Запрещено ввозить животное масло и жир домашней птицы, крупного рогатого скота, овец и коз.

"Введенные ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России", - уверены в правительстве.

В августе 2014 года Владимир Путин запретил импорт "отдельных видов" сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России в связи с агрессией Москвы на Украине. Принимаемая мера объяснялась "защитой национальных интересов Российской Федерации". Под запретом оказались поставляемые из США, ЕС и некоторых других стран говядина, свинина, мясо птицы, колбасы и аналогичные продукты, рыба и морепродукты, молоко и молочные продукты, овощи, корнеплоды и клубнеплоды, фрукты и орехи. Первоначально продуктовое эмбарго вводилось сроком на год, в дальнейшем режим контрсанкций продлевался. 30 июня Путин продлил действие эмбарго до 31 декабря 2018 года.

3 апреля Путин заявил, что Россия будет сохранять контрсанкции в отношении США и Евросоюза до тех пор, пока те не отменят свои санкции против Москвы. "Я исхожу из того, что санкции не будут вечно продолжаться. А если они будут вечно продолжаться, мы будем вечно ограничивать доступ на наш рынок тех товаров, которые мы можем сами производить, - сказал президент. - Мы воспользовались этими санкциями по большому счету для того, чтобы нанести ответный удар, и так, чтобы он нам не вредил, а только помогал". По его словам, агропромышленный комплекс сейчас демонстрирует уверенный рост.