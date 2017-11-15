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новость В Хабаровском крае в авиакатастрофе L-410 погибли шесть человек

15.11.2017
Самолет L-410. Фото: polet.me
Самолет L-410. Фото: polet.me
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В Хабаровском крае 2 километрах от аэропорта поселка Нелькан при заходе на посадку в разбился самолет L-410 "Хабаровских авиалиний", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе регионального главка МЧС. Два члена экипажа и четыре пассажира погибли.

"По уточненным данным, в результате авиакатастрофы погибли шесть человек, в том числе два члена экипажа. Спасен один ребенок - это трехлетняя девочка", - сказал сотрудник пресс-службы. Дляя проведения санитарной эвакуации ребенка в больницу Хабаровска запланирован вылет самолета Ан-74 МЧС России с группой специалистов.

Самолет следовал из Хабаровска в поселок Нелькан. "Он совершил жесткую посадку, не долетев до взлетно-посадочной полосы. Фюзеляж разрушен, пожара и взрыва не последовало", - сообщили в МЧС.

"В настоящее время следствием отрабатываются три возможных версии случившегося - неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности", - говорится в сообщении пресс-службы Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

L-410 - чешский 19-местный пассажирский самолет для местных авиалиний. Его регулярная эксплуатация началась в 1971 году. Всего было построено более 1,1 тысячи самолетов различных модификаций этой модели, 862 из них были поставлены в СССР.

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15.11.2017
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