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Штаб Алексея Навального в Хабаровске нашел американскую недвижимость семьи бывшего мэра города Александра Соколова. Шесть домов в Калифорнии и в штате Вашингтон оцениваются в 6 миллионов долларов, российская недвижимость семьи стоит более 500 миллионов рублей. Хабаровск - весьма продвинутое место в смысле кумовства и казнокрадства, однако вряд ли следует выделять этот город, край, регион среди множества других вотчин коррупционеров.

Бывший мэр Хабаровска Александр Соколов ушел, можно сказать, по-казахски. Должность он передал преемнику по имени Сергей Кравчук, но больше практически ничего не передал, за исключением эффективно функционирующей коррупционной системы. Елбасы по-прежнему возглавляет правящую в стране партию и является по сути владельцем корпорации АО "Казахстан", щедро делясь имуществом с близкой и дальней родней. Соколов, который в течение 18 лет правил городом, остается одним из лидеров местного отделения ЕР и фактическим обладателем всего, что приносит в городе заметную прибыль.

В них вязнешь, знакомясь с итогами расследования, - во всех этих УИПах, квартирах в элитных домах, включая московские, закрытых коттеджных поселках и роскошных дачах в заповеднике. В именах и явках людей, составляющих тесный круг хозяев жизни с их женами, настоящими и бывшими, детьми, женами детей, друзьями детей и друзьями друзей. Ну и, ясное дело, витринный патриот-единорос Соколов, решительный сторонник Путина и враг Америки, лучшие дни своей жизни проводит в Калифорнии и в штате Вашингтон, где обзавелись домами его супруга, сын и дочь.

Иногда все это для них плохо кончается, хозяев российской жизни. Даже оборачивается трагедиями, как в элитных кругах республики Коми, и в покаянных речах Владимира Торлопова, обличающего своего преемника Вячеслава Гейзера, звучит неожиданная нота: он, бывший глава Коми, сегодня ощущает себя свадебным генералом при ОПГ. Бог весть, правду ли говорит, но Кравчуку стоило бы прислушаться. Впрочем, если сравнивать губернаторские и мэрские судьбы в нынешней РФ с лотереей, то подавляющее большинство участвующих в ней срывает громадный куш, надежно обеспечивая счастливую жизнь правнуков. Игра стоит свеч, а кто не рискует, тот не принадлежит к трем процентам новой аристократии.

Ну, и разумеется, если глядеть на Россию глазами Владимира Владимировича, то всех ведь не пересажаешь, правда же? Да и кому тогда управлять страной, если сажать их всех, воров и грабителей? И с кого начинать?