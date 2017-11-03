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Мэр Владивостока Игорь Пушкарев, арестованный по делу о взяточничестве, подал в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на и.о. мэра, первого замглавы городской администрации Андрея Литвинова. На время следствия Пушкарев уже был временно отстранен от должности по решению суда.

По словам Литвинова, он уже получил от Пушкарева заявление об отставке. Теперь должны быть назначены досрочные выборы главы города.

Приморское информагентство VLADNEWS опубликовало фотографию заявления Пушкарева об уходе с поста мэра. В документе говорится, что чиновник подал в отставку по собственному желанию.

Пушкарев также распространил заявление о намерении доказать свою невиновность. "Я ни в чем не виноват, и я докажу это! Докажу, потому что это чрезвычайно важно не только для меня и моей семьи, но и для будущего города в целом, для веры горожан в честную, порядочную и работающую на благо города местную власть", - подчеркивает бывший мэр.

42-летний Пушкарев возглавлял Владивосток с 2008 года. В 2013 году он был переизбран на пост мэра.

Пушкарева обвиняют по части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия; до десяти лет лишения свободы), части 2 статьи 204 УК (коммерческий подкуп в значительном размере; до трех лет колонии) и части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере, от восьми до пятнадцати лет). Он не признает вину. Экс-чиновник содержится в московском СИЗО-1 "Матросская тишина".

По версии следствия, Пушкарев в 2008-2015 годах за взятку в 75 миллионов рублей годах организовал покупку муниципальным предприятием "Дороги Владивостока" стройматериалов на сумму в 1,2 миллиарда рублей у группы компаний "Востокцемент", принадлежавшей близким родственникам мэра. Как утверждалось, стройматериалы закупались по завышенным ценам, на их продаже Пушкарев заработал не менее 45 миллионов рублей, а родственники чиновника получили более 471,7 миллионов рублей дивидендов "Востокцемента". В результате "Дорогам Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 миллиона рублей, также у предприятия образовалась кредиторская задолженность в 800 миллионов рублей.

Бывшего мэра Владивостока задержали, этапировали в Москву и поместили в СИЗО в июне прошлого года. Вместе с Пушкаревым также был задержан директор "Дорог Владивостока" Игорь Лушников. Позже в том же месяце был задержан брат мэра, гендиректор "Востокцемента" Андрей Пушкарев.

Лушникову и Пушкареву инкриминируют 204-ю статью, часть 5 статьи 33 - часть 6 статьи 290 (пособничество в получении взятки), часть 5 статьи 291 (дача взятки в особо крупном размере; от восьми до пятнадцати лет лишения свободы), часть 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия; до десяти лет колонии), часть 3 статьи 327 (использование заведомо подложного документа; не предусматривает реального срока).

20 октября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Пушкарева. Его передадут для рассмотрения в Верховный суд.