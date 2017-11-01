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новость В Москве студент колледжа убил преподавателя и покончил с собой

01.11.2017
Андрей Емельянников. Фото с личной ВК-страницы
Андрей Емельянников. Фото с личной ВК-страницы
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В Москве в образовательном учреждении "Западный комплекс непрерывного образования" (бывший Политехнический колледж №42) обнаружены тела преподавателя и студента. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

Сегодня в одном из образовательных учреждений столицы, расположенном по улице Гвардейской, в одном из кабинетов были обнаружены тела преподавателя 1973 г.р. и учащегося 1999 г.р. с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений в области шеи, - говорится в сообщении. - Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц)".

По данным СМИ, третьекурсник Андрей Емельянников убил ножом преподавателя ОБЖ Сергея Данилова, после чего ударил себя, снимая происходящее и выкладывая снимки в соцсети "ВКонтакте". На одной из фотографий Емельянников держит в руках окровавленный нож. На двух других снимках запечатлен труп преподавателя с перерезанным горлом. Еще одна фотография представляет собой селфи студента на фоне электропилы. В настоящее время аккаунт самоубийцы заблокирован.

Тела преподавателя и студента нашел один из работников колледжа.

О мотивах Емельянникова, а также о состоянии его психического здоровья не сообщается.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Западный комплекс непрерывного образования" было создано в 2004 году в результате слияния двух ПТУ и двух профессиональных лицеев. В 2013 году к учреждению был присоединен Техникум космического машиностроения, а в 2015-м - две общеобразовательных школы.

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01.11.2017
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