Реклама

Замглавы МВД Александр Махонов подал рапорт об отставке по собственному желанию на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

"Это еще раз подчеркивает, что МВД России неукоснительно придерживается принципа персональной ответственности руководителей за проступки, совершенные их подчиненными", - отметила Волк.

Причиной отставки Махонова стало уголовное дело его подчиненного, врио начальника научно-производственного объединения "Спецтехника и спецсвязь" Андрея Нечаева. 18 октября Басманный райсуд Москвы арестовал Нечаева по подозрению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК). Как сообщал "Коммерсант", преступления, которые вменяются Нечаеву, связаны с поставками оборудования для информационной системы деятельности МВД. Ведомство заключило несколько госконтрактов с "Спецтехникой и спецсвязю". НПО получило за них более чем 1,5 миллиарда рублей, но работы в срок выполнить не успело. По версии следствия, Нечаев с сообщниками могли получать крупные откаты от подрядчиков.

Махонов был назначен на пост замглавы МВД в феврале 2015 года. До этого он работал в мэрии Москвы, телекоммуникационных компаниях "Мостелеком" и "МТК Телеком", а также гендиректором открытого акционерного общества "Электронная Москва". Затем он возглавлял департамент информационных технологий, связи и защиты информации Министерства внутренних дел.