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Следственный департамент МВД возбудил дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенной группой лиц в особо крупном размере) о хищениях при поставках пайков для Минобороны и Росгвардии, сообщает РБК. Нанесенный ущерб оценивается в 210 миллионов рублей.

Поставщиками пайков выступали Барышский мясокомбинат и компания-посредник "Оборонпродкомплект", сообщили источники издания. Уголовное дело состоит из двух эпизодов. Первый эпизод касается мошенничества при поставке в 2015 году пайков для внутренних войск МВД, с апреля 2016 года входящих в Росгвардию. Стоимость пайков, как предполагается, была завышена. Ущерб бюджету оценивается как минимум в 98 миллионов рублей.

Во втором эпизоде, по словам источников, речь идет о мошенничестве на сумму не менее 122 миллионов рублей при поставках пайков для Минобороны.

В мошеннической схеме были задействованы более 10 человек, сообщили собеседники издания. Имена подозреваемых они называть не стали.

В пресс-службе МВД подтвердили изданию факт возбуждения уголовного дела, однако отказались раскрыть какие-либо подробности, сославшись на тайну следствия. Финансовый директор БМК Михаил Родников также подтвердил возбуждение дела, но подчеркнул, что оно заведено "в отношении неустановленного круга лиц".

В июле РБК сообщало, что в продовольственных пайках Барышского мясокомбината, которые поставлялись во внутренние войска по контракту стоимостью 680 миллионов рублей, содержались продукты, "употребление которых в пищу не допускается". В рамках контракта компания должна была поставить более 1,25 миллиона пайков.

Нарушения были найдены в ходе проверки пяти партий пайков. Выяснилось, к примеру, что в тушеной говядине массовая доля мясных продуктов составляла 10 процентов вместо 48, а в паштете и гречневой каше с говядиной найдены ДНК курицы и камедь рожкового дерева (пищевая добавка Е410).

По данным издания, прокуратура считала организаторами мошенничества учредителей "Оборонпродкомплекта"» Дениса Баринова, Людмилу Атрощенко и Олега Чугунова. Материалы проверки надзорное ведомство передало в МВД.

В сентябре "Коммерсант" сообщил, что СКР расследует уголовное дело в отношении начальника отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны Александра Вакулина. Полковник обвиняется в получении взяток на сумму 368 миллионов рублей. По сведениям газеты, Вакулину инкриминируют часть 4 статьи 159 и часть 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере.

Согласно фабуле дела, Вакулин за взятки способствовал заключению коммерческими фирмами контрактов с Минобороны на поставку прицепных кухонь, передвижных пекарен, автомобильных цистерн и другой спецтехники. Также он обещал общее покровительство бизнесменам, участвовавшим в сделках.

Вакулин был задержан еще в марте. 235-й гарнизонный военный суд отправил чиновника в СИЗО, Московский окружной военный суд подтвердил это решение.