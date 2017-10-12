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новость В России вводятся в оборот 200- и 2000-рублевые купюры

12.10.2017
Фрагмент 200-рублевой купюры: вид аннексированного Севастополя
Фрагмент 200-рублевой купюры: вид аннексированного Севастополя
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Трачук представили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Купюры начнут поступать в обращение уже в четверг, а массовый их ввод запланирован на декабрь.

На 200-рублевой банкноте изображены виды аннексированного Севастополя, а на 2000-рублевой - с одной стороны космодром Восточный, а с другой - мост на остров Русский во Владивостоке.

Первыми, рассказала Набиуллина, новые купюры получат Москва, а также регионы, виды которых изображены на банкнотах, то есть Дальний Восток и аннексированный Крым.

Украинские власти выпуск рублей с изображением Севастополя по состоянию на 13:00 мск не прокомментировали.

После деноминации 1998 года в России выпускались в обращение купюры достоинством 5, 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. О планах выпустить банкноты номиналом 200 и 2000 рублей Набиуллина объявила ровно полтора года назад - 12 апреля 2016-го. Она пояснила, что в интервале между 100 и 500 и между 1000 и 5000 рублями находится значительная часть платежей, поэтому введение новых купюр позволит упростить расчеты.

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12.10.2017
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