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новость Умер Вячеслав Иванов

07.10.2017
Вячеслав Иванов. Фото: tvkultura.ru
Вячеслав Иванов. Фото: tvkultura.ru
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Умер выдающийся российский ученый-энциклопедист, лингвист, академик Вячеслав Иванов. Ему было 88 лет. О смерти Иванова сообщила журналистка Маша Слоним.

Иванов возглавлял Институт мировой культуры МГУ, Русскую антропологическую школу РГГУ и Библиотеку иностранной литературы, был профессором Калифорнийского университета, членом Британской академии и Американской академии искусств и наук. Он автор многочисленных работ по исторической и сравнительной лингвистике, психолингвистике, семиотике, математической лингвистике, литературоведению, истории культуры, антропологии.

Вячеслав Иванов - сын писателя Всеволода Иванова. Окончил филологический факультет МГУ, затем преподавал. В 1958 году был уволен из университета за выступление в защиту Бориса Пастернака. Иванов долгие годы работал в Институте славяноведения и балканистики.

Вячеслав Иванов
Я в его (Путина. - Ред.) лице читаю смесь трусости, небольшого ума, бездарности и каких-то подавленных комплексов, которые делают его очень опасной личностью. Боюсь, что он вообразил себя воплощением национального духа или что-то в этом роде есть у него. Отсюда и эти игры с РПЦ.

...Он бандит. Бандит умеет очень много делать. Сталин был бандитом. Вот, пожалуй, в этом смысле он сопоставим со Сталиным, потому что Сталин был тоже неумный и неспособный человек. Но бандит. А те, с кем он играл в политическую игру, даже Бухарин, который с ним как бы дружил, они его все-таки воспринимали как человека. А человеком он не был, у него не было человеческих эмоций. Я думаю, что у Путина только к собаке есть человеческие чувства. Я думаю, что ни к кому из окружающих у него никаких чувств нет. Понимаете, человек без человеческих чувств - это ужасно.

...Путин - пахан в огромной бандитской шайке. В бандитской шайке, я думаю, поначалу были способные люди. Тот же Абрамович, раз он столько денег заработал. Но они Путина недооценили: это грандиозная ошибка целой группы людей. Потом большую часть способных людей Путин растерял. Сил у них становится все меньше - режим рассыпается. Советский режим же тоже сам рассыпался.

The New Times, 14.05.2012

Николай Подосокорский, филолог, публицист
Смерть академика Вячеслава Иванова в день рождения Темнейшего, которого он 5,5 лет назад назвал "бандитом" и "паханом" и спрогнозировал усиление репрессий при нем, потрясает. Понятно, что Вячеслав Всеволодович был далеко не молод, и 88 лет - не шутка, но все равно не хочется верить, что его больше с нами нет. Ушел главный российский интеллектуал, очень значимый человек не только для науки, культуры, академической среды, но и для нравственного общественного чувства (не знаю, как сказать точнее). Вячеслав Иванов сам любил рассказывать, как однажды академик Иван Павлов поручил другому академику Петру Капице публичное "говорение правды" после себя. "Россия - такая страна, где хотя бы один человек должен говорить правду", - завещал нобелевский лауреат. И Вячеслав Иванов во многом был таким человеком, с кем можно было время от времени сверять свои ощущения от происходящего и который оценивал вещи по т.н. "гамбургскому счету" (за это свое качество он много претерпел от властей, и даже его научная карьера долгое время искусственно тормозилась). Теперь его нет - человека, который был знаком с Максимом Горьким и дружил с Борисом Пастернаком. Как нет Владимира Топорова, Сергея Аверинцева, Михаила Гаспарова - Иванов был едва ли не последним в этом замечательном ряду.

https://philologist.livejournal.com/9687044.html

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