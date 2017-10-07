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Умер выдающийся российский ученый-энциклопедист, лингвист, академик Вячеслав Иванов. Ему было 88 лет. О смерти Иванова сообщила журналистка Маша Слоним.
Иванов возглавлял Институт мировой культуры МГУ, Русскую антропологическую школу РГГУ и Библиотеку иностранной литературы, был профессором Калифорнийского университета, членом Британской академии и Американской академии искусств и наук. Он автор многочисленных работ по исторической и сравнительной лингвистике, психолингвистике, семиотике, математической лингвистике, литературоведению, истории культуры, антропологии.
Вячеслав Иванов - сын писателя Всеволода Иванова. Окончил филологический факультет МГУ, затем преподавал. В 1958 году был уволен из университета за выступление в защиту Бориса Пастернака. Иванов долгие годы работал в Институте славяноведения и балканистики.
...Он бандит. Бандит умеет очень много делать. Сталин был бандитом. Вот, пожалуй, в этом смысле он сопоставим со Сталиным, потому что Сталин был тоже неумный и неспособный человек. Но бандит. А те, с кем он играл в политическую игру, даже Бухарин, который с ним как бы дружил, они его все-таки воспринимали как человека. А человеком он не был, у него не было человеческих эмоций. Я думаю, что у Путина только к собаке есть человеческие чувства. Я думаю, что ни к кому из окружающих у него никаких чувств нет. Понимаете, человек без человеческих чувств - это ужасно.
...Путин - пахан в огромной бандитской шайке. В бандитской шайке, я думаю, поначалу были способные люди. Тот же Абрамович, раз он столько денег заработал. Но они Путина недооценили: это грандиозная ошибка целой группы людей. Потом большую часть способных людей Путин растерял. Сил у них становится все меньше - режим рассыпается. Советский режим же тоже сам рассыпался.
The New Times, 14.05.2012