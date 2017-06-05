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Это была самая скандальная из всех пресс-конференций с участием нашего национального лидера. Тут, в Версале, ему прилюдно выдавал плюхи руководитель европейского государства и нередко он пропускал удары - зрелище беспрецедентное. Для скандала были и политические причины, и личные, намертво связанные между собой.
Это была самая скандальная из всех пресс-конференций с участием нашего национального лидера. Тут, в Версале, ему прилюдно выдавал плюхи руководитель европейского государства и нередко он пропускал удары - зрелище беспрецедентное. Для скандала были и политические причины, и личные, намертво связанные между собой.
Сперва публику поразил пресс-секретарь президента, сообщивший нечто вроде того, что Путин будет праздновать день рождения известного повара Путина, как его называют. Чуть позже некая "пресс-служба Кремля" опровергла слова пресс-секретаря, уточнив, что это была шутка, а информация не соответствует действительности.
Сперва публику поразил пресс-секретарь президента, сообщивший нечто вроде того, что Путин будет праздновать день рождения известного повара Путина, как его называют. Чуть позже некая "пресс-служба Кремля" опровергла слова пресс-секретаря, уточнив, что это была шутка, а информация не соответствует действительности.
"Руслан Имранович куражится". Был такой мем в 1993 году, в дооктябрьские дни, когда всесильный Хасбулатов позволял себе прямые оскорбления по адресу политических противников и щелкал пальцем по горлу, как бы изображая пьянчугу Ельцина. Это были счастливейшие минуты в жизни последнего нашего советского руководителя.
Речи про антисемитизм и другие странноватые заявления президента Путина, сделанные им в ходе Петербургского форума, с новой силой возбудили дискуссии о том, что происходит в голове национального лидера. Ну правда же, при чем тут юдофобия, когда речь идет о хакерах федерального подчинения? Какая связь между древней юмореской про плохо сшитый костюм и отчетом американских спецслужб? Или вот высказывание про неких "коллег" американской журналистки Мегин Келли, которые, вообразите себе, "просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют". Кто забрался, какие ноги? Что все это значит?
Широко известно оценочное суждение Ангелы Меркель, которая весной 2014 года предположила, что Путин утратил связь с реальностью. Иначе действительно трудно было объяснить, зачем он тогда бросился присоединять Крым и воевать в Донбассе, устраивая братоубийственную бойню в соседней стране и нарываясь на санкции. Напрашивается ответ, что Владимир Владимирович до сих пор прямых связей с реальностью не восстановил и если его сильно раззадорить, как это удалось телеведущей NBC, то он сразу начинает делиться своими затейливыми представлениями о мире. Отсюда и ноги растут, и антисемиты являются, и евреи, и даже Аркадий Исаакович Райкин. Стоит лишь порасспросить Путина о хакерских атаках и долго еще задавать уточняющие вопросы.
Между тем сама Мегин Келли, которая пообщалась с ним и при включенной, и при выключенной камере, утверждает, что никаких отклонений не заметила. Даже когда гостеприимный хозяин форума настойчиво предлагал ей таблетку от нервов. Просто "он был настроен по-боевому, не уступал", яростно полемизируя с корреспонденткой при большом стечении публики, а наедине "обращался" с ней "очень тепло, очень вежливо, интересовался... семьей, рассказал подробности о своей". Такой боевитый президент, свидетельствует Келли, "нравится россиянам", потому он и ополчался на журналистку, в приватной же обстановке вообще был душка, и ей стоит верить.
На сей раз с ним все в порядке, насколько в принципе понятие нормы применимо к национальным лидерам, без которых нет ни России, ни Турции, ни Венесуэлы, ни Зимбабве, ни КНДР. Он вел себя вполне естественно для вождя в заданных обстоятельствах, с учетом его характера, привычек и чувств, включая своеобразное чувство юмора. Владимир Владимирович куражился.
Ситуация, сложившаяся в материальном мире большой политики, к тому располагала. Известно же, что друг Дональд, за победу которого сражались, ночей не спали неуловимые наши хакеры-патриоты, опять насмерть рассорился с Европой, объявив, что США выходят из Парижского соглашения по климату. Известно также, что вашингтонский обком, которым у нас детей малых пугают, при ныне действующем американском президенте прекратил свое существование, ибо в Вашингтоне царит хаос. Наиболее впечатлительные из экспертов сегодня склоняются к мысли, что этот законно избранный дебил ведет страну к изоляции и катастрофе, и если даже они не правы, преувеличивая опасность, то кризис в отношениях Америки со многими другими странами Запада ни малейшего оптимизма не внушает. Между тем Эрдоган остро конфликтует с Германией и небезуспешно шантажирует Меркель, угрожая обрушить на Европу потоки беженцев. В то же время крайне правые элиты, находящиеся у власти в Венгрии и Польше, заражены ксенофобией. Короче, Запад расколот, и оснований для куража у Путина предостаточно.
Это счастливейшие дни в его жизни.
Вот он и радуется как умеет, и не надо придираться к словам, отыскивая в них логику или хоть какой-нибудь смысл. Когда он, допустим, советует другу Дональду не слушать никаких советников, как сам их не слушает, или взывает к американским бизнесменам с мольбой посодействовать в установлении связей с Белым Домом, или бичует русофобию. Это все лишь сотрясение воздуха, символизирующее восторженное состояние его духа. Ну и реванш за унижения, испытанные в течение трех долгих лет, когда с ним почти не желали разговаривать. Собственно, и теперь не слишком хотят, и унижают, как на недавней совместной с Макроном пресс-конференции, но чем сильней эти огорчения, тем сильней и злорадство.
О том, долго ли продлится счастье Владимира Путина, мы пока можем только гадать. Тут многое зависит от того, как скоро сумеет Запад выйти из кризиса. Точнее сказать, какими способами и в какие сроки будут решаться разнообразные внутренние и внешние проблемы, включая проблему Трампа, это удивительное порождение демократии в самой мощной из демократических стран и хаоса, отчасти навязанного извне. Расследованием причин, приведших страну к этому состоянию, сегодня занимаются спецпрокурор и пресса, и есть основания надеяться, что им будет сопутствовать удача. Не все ж одному Владимиру Владимировичу радоваться.
Собственно, счастье - это лишь краткий миг в череде бесконечных наших печалей, и тот же Руслан Имранович глумился над врагами считанные секунды в сравнении с вечностью. Однако мем стал частью российской истории, и о нем полезно вспоминать, фиксируя разные счастливые моменты в судьбе наших руководителей. Имена меняются, времена проходят, а счастье все так же мимолетно, и в диковатых речах начальствующих мужей можно расслышать жалобу на его быстротечность. Зато потом счастливцам бывает что вспомнить - и на воле, и в тюрьме, Хасбулатов не даст соврать, да и не он один.
Теперь оказалось, что, согласно записям Коми, президент просил его закрыть расследование в отношении Майкла Флинна. "Надеюсь, вы найдете возможность оставить его в покое, - будто бы сказал Трамп. - Он хороший парень". "Согласен, парень хороший", - молвил Коми, но на просьбу отпустить хорошего парня с миром не откликнулся.
С выводом Трампа следует согласиться - Соединенные Штаты действительно расколоты. Но причина этого раскола вовсе не в самом расследовании возможных связей сотрудников американского президента с российскими чиновниками, дипломатами и разведчиками. Причина прежде всего в отношении к правде. В самом желании знать правду. И в этом смысле это очень русский раскол.
Теперь место выбывшего Олланда занял Эмманюэль Макрон, поводом для рандеву стало открытие в Версале выставки, посвященной Петру Первому, и вот объявлено, что они скоро познакомятся - наш практически бессменный президент и французский, недавно вступивший в должность. Названы и дата, 29 мая, и статус визита в Париж: незапланированный.