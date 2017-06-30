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Так встретятся наконец Путин и Трамп или нет?

Встретятся, встретятся. Последняя информация на эту тему из Вашингтона прозвучала на брифинге советника президента по национальной безопасности генерала Макмастера. Перечисляя лидеров, с которыми встретится в Гамбурге Дональд Трамп, он назвал и Владимира Путина.

Такой неразберихи давно не бывало. Разговоры о личной встрече начались сразу же после первого после инаугурации Трампа телефонного разговора президентов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда "не исключил", что встреча состоится "еще до саммита G20", и выразил надежду, что помощники президентов займутся ее подготовкой "не откладывая в долгий ящик". В качестве предполагаемого места назывались Исландия, Финляндия, Словения. 2 мая Трамп и Путин говорили второй раз, Трамп собрался в Европу - и опять пошли толки о близкой встрече. Сергей Лавров говорил, что встречу "нужно хорошо подготовить - и мы сейчас этим занимаемся", но "ближайшая возможность" - это все-таки Гамбург.

Белый Дом, со своей стороны, упорно отрицал, что такая встреча планируется. Он делал это в январе, в феврале, а неделю назад всего лишь "не исключил" встречу "на полях" гамбургского саммита "двадцатки". Создавалось впечатление, что, хоть Лавров и утверждал, что "встреча нужна нам и американцам", нужнее она все-таки Кремлю.

23 июня в Москву для подготовки встречи должен был прибыть заместитель госсекретаря США Том Шеннон. Но не прибыл: замминистра Сергей Рябков отменил свои консультации с Шенноном и опубликовал сердитое заявление, в котором указал причину демарша - расширение санкций. "Очевидно, что это "политический подарок" находившемуся в США П. Порошенко", - говорилось в заявлении. Однако ровно на следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова хоть и сказала, что в заявлении Рябкова все "четко сказано", тотчас его опровергла: "Не могу сказать, что отмена консультаций, их непроведение стало ответной мерой на введение санкций". И добавила: "На санкции традиционно отвечают зеркальными методами. Как говорил С.А. Рябков, этот вопрос находится в стадии проработки". На что в таком случае реагировал Рябков, осталось непонятно.

И наконец, в понедельник кремлевский пресс-секретарь сообщил, что "пока каких-то конкретных наработок в этом контексте нет", но раз уж президент США так хочет встретиться, "российская сторона будет готова на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев".

Это в своем роде шедевр. Ясно, что Песков отвечает на публикации в американской прессе о том, что Трамп рвется на встречу с Путиным, причем желает, чтобы она была организована со всей протокольной помпой (bells and whistles) и участием прессы, а советники препятствуют его ндраву и рекомендуют провести встречу как бы невзначай, дабы не акцентировать на ней внимание.

Конечно, президентам, находящимся в одном помещении, трудно не встретиться, если только они не станут нарочно отворачиваться друг от друга (случалось и такое). Ведь совсем не встречаться - тоже подозрительно. Но и советников президента понять легко. Встреча не только не подготовлена, но и готовить ее было некому. Госдепартамент превратился в фантомное ведомство. По последним данным, в нем остаются незаполненными 123 вакансии президентского уровня (то есть такие должности, на которые назначает президент при согласии Сената), в том числе пост заместителя госсекретаря по делам Европы и Евразии. Да и посла в России нет, хотя уже три месяца как объявлено его имя.

Дипломаты уже полгода сидят на чемоданах. Согласно президентскому проекту федерального бюджета, финансирование Госдепа сокращается на 30 процентов. Кто попадет под топор, непонятно, потому что Рекс Тиллерсон все еще работает над структурной реформой своего учреждения. Сотрудники предоставлены сами себе: высокое начальство их не вызывает, не тревожит вопросами. Иностранные послы уже перестали звонить в Госдеп - там трубку или вообще не снимают, или снимают, но ни на какой вопрос ответить не могут. Они звонят в случае надобности в Совет национальной безопасности, куда явочным порядком перехал центр принятия внешнеполитических решений.

Негативное освещение работы Тиллерсона в прессе настолько раздражает его, что на днях обычно крайне спокойный госсекретарь устроил сцену в Белом Доме, обвинив его сотрудников в утечках информации и в том, что они не дают ему принимать кадровые решения по собственному усмотрению. Интересно, что, как пишет Politico, в помещении присутствовали пять человек - и при этом издание ссылается на четыре источника. Это значит, что одним из источников была шеф аппарата госсекретаря Маргарет Петерлин.

Все это свидетельства некомпетентности как Рекса Тиллерсона, так и президента Трампа с его советниками. При таких условиях подготовить полноценную встречу на высшем уровне не представляется возможным. Тем более что и Россия затеяла замену своего посла в Вашингтоне. Значит, будет импровизация. Дональд Трамп и подготовленные-то встречи проводит поперек всякой подготовки. Он уверен, что способен уболтать любого собеседника и что именно в этом заключается "искусство сделки". Он мастер "без принужденья в разговоре коснуться до всего слегка". Но самоуверенность играет с ним злые шутки. Жесты вежливости он принимает за согласие при полном непротивлении. Он, например, объявил огромным успехом свои переговоры с Си Цзиньпином, Китай тотчас перестал быть экономическим врагом Америки, а теперь горько разочаровался в председателе и подумывает о торговых санкциях.

Советников тревожит одержимость президента "Рашагейтом". Он сам постоянно поднимает эту тему в твиттере, даже когда о ней забывает "пресса фальшивых новостей". Ему, понятное дело, нужно оправдаться - начисто, раз и навсегда. Я даже верю, что он лично ни в каком сговоре с Россией не участвовал. Отсюда его детская досада и постоянные требования к силовикам подтвердить, что он не под следствием. Но он должен хотя бы определить свое мнение - имело место российское вмешательство или нет. Дело обоюдоострое: признать факт вмешательства - значит поставить под вопрос свою "сокрушительную победу" на выборах. Поэтому он считает вмешательство недоказанным, но в то же время обвиняет Барака Обаму в том, что тот знал об этом вмешательстве и ничего не сделал, чтобы воспрепятствовать ему, - потому, дескать, что был уверен в победе Клинтон.

Между тем сотрудники ФБР проводят беседы (пока еще не допросы) с сотрудниками компании Kaspersky Lab на предмет ее связей с российской разведкой, а сенаторы хотят запретить вооруженным силам США пользоваться ее программными продуктами.

Не касаться этой темы вовсе президенты не смогут - журналисты не дадут, если будет, как настаивает Трамп, выход к прессе. Естественно, Владимир Путин, как Аркадий Аполлонович Семплеяров, в очередной раз потребует разоблачения, а Дональд Трамп, возможно, скажет, как другой персонаж того же романа: "Верю! Эти глаза не лгут!"

Относительно всей прочей повестки дня есть мнение, что договариваться, собственно, не о чем: Трамп и так не делает ничего такого, что могло бы повредить международным видам Москвы. Ну да, Минфин США 20 июня слегка дополнил санкционный список, а МИД РФ ритуально возмутился. Но законопроект о санкциях, лишающий президента полномочий пересматривать их по собственному хотению и угрожающий дальнейшей энергетической экспансии России в Европе, застрял - не без помощи администрации - в Конгрессе. А альтернатива "Газпрому" в виде американского сжиженного газа, которую Трамп намерен продвигать в Варшаве на "саммите трех морей", куда он заедет перед "двадцаткой", выглядит пока несерьезно - основные поставки пойдут в Азию. Зато политически встреча с восточноевропейскими лидерами, многие из которых выступают против "безумия брюссельской элиты" и особенно "немецкого диктата", прольет бальзам на душу президента.