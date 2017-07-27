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Россия не собирается "бесконечно терпеть какое-то хамство" и обязательно ответит на американские санкции. Об этом заявил Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщает Интерфакс.

По мнению Путина, новый американский законопроект о санкциях является попыткой использовать геополитические преимущества США в конкурентной борьбе. "Это действия с отягчающими обстоятельствами и, как бы я сказал, с особым цинизмом. Это явно попытка использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе с целью обеспечить свои экономические интересы за счет своих соратников в данном случае", - отметил российский президент.

"Мы не видели еще окончательного варианта, поэтому окончательного мнения на этот счет у нас тоже нет, - сказал Путин. - Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны".

Действия Вашингтона, в частности, высылку российских дипломатов из США и отторжение дипломатической собственности, Путин считает нарушением международного права. "Санкции тоже абсолютно незаконны с точки зрения международного права. Нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации", - сказал российский президент.

В четверг "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники в российском МИДе сообщил, что ответом на принятие США новых санкций против России может стать арест дачного комплекса американского посольства в поселке Серебряный Бор на западе Москвы, а также складов дипмиссии. Такую меру собеседники издания объясняют тем, что новый закон о санкциях делает фактически невозможным возврат России двух дач ее посольства в США, арестованных еще в президентство Барака Обамы.

Еще одним решением может стать высылка из России 35 американских дипломатов - ровно такое же число чиновников российской дипмиссии было выслано из США в декабре прошлого года. Наряду с этим не исключается, что Москва ограничит максимальное количество сотрудников американского посольства - сейчас оно больше, чем в российской дипмиссии в Вашингтоне.

Во вторник Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о новых санкциях против России, а также Ирана и КНДР подавляющим большинством голосов. В поддержку документа выступили 419 конгрессменов, против - только трое. Теперь законопроект должен быть принят Сенатом, а затем - подписан президентом Дональдом Трампом. Ранее в Белом Доме уже заявляли, что в принципе одобряют документ.

Антироссийским санкциям посвящена примерно половина законопроекта. Отмечается, что они вводятся "в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России". Этот же документ предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях и обязывает президента страны согласовывать любое смягчение санкций с Конгрессом.

Еще до голосования в Палате представителей законопроект вызвал критику Еврокомиссии. Чиновники выразили обеспокоенность тем, что документ повлияет "на энергетическую независимость ЕС", а также повлечет "негативные политические последствия". Они подчеркнули, что санкционная политика должна согласовываться всеми участниками G7.

В среду о "неправомерности" законопроекта заявил МИД Франции. В Париже, как и ранее в Брюсселе, подчеркнули, что документ "позволит накладывать взыскания на европейские компании и европейских физических лиц".