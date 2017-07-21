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новость "Матильда" останется нетронутой

Режиссер Учитель отказался вносить коррективы в фильм "Матильда"
21.07.2017
Алексей Учитель. Фото: rockfilm.ru
Алексей Учитель. Фото: rockfilm.ru
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Никаких изменений в фильм "Матильда" вносить не будет, заявил режиссер Алексей Учитель. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам режиссера, картину уже видели спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета нижней палаты по культуре Станислав Говорухин, глава Общественного совета при Минкультуры Павел Пожигайло. Последний утверждал, что Учитель обещал ему переделать трейлер "Матильды" и что-то исправить в фильме, чтобы "найти компромисс".

"Картина практически готова. Она будет в этом виде, никаких изменений, тем более по замечаниям господина Пожигайло, не будет. Никаких правок ни в трейлер, ни в фильм вносить не буду", - заявил режиссер. При этом Учитель отметил, что Пожигайло картина понравилась.

На вопрос о том, планирует ли режиссер показать свой фильм всем членам Общественного совета, Учитель ответил: "Если в Общественном совете нас попросят показать фильм, когда начнётся прокат, - покажем, с удовольствием. Но такого показа с целью "мы не пропустим", естественно, не будет".

Кроме того, режиссер назвал уткой сообщения СМИ о том, что в Госдуме якобы состоялся закрытый показ "Матильды". "Смотрел председатель Думы, Говорухин, но такого просмотра в Думе не было", - сказал Учитель.

С прошлой осени депутат Госдумы Наталья Поклонская подала на Учителя целый ряд доносов. Претензии единороски вызвал фильм режиссера "Матильда", посвященный роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Поклонская заявляет, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. В этой связи единороска, в частности, требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".

21 июня Поклонская заявила, что прихожан РПЦ, которые посмотрели фильм Учителя на закрытых показах, организованных его создателями,на шесть месяцев отлучили от причастия в церкви. Сам режиссер назвал утверждения Поклонской о проведении закрытых показов фильма "полным враньем".

В РПЦ фильм не одобряют, но к попыткам запретить его показ относятся отрицательно. 18 мая председатель синодального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда заявил, что к "стремлению что-то запретить в искусстве" относится плохо. "Реакция на заявления Поклонской неоднозначная. Я не знаю ее лично. Видимо, она очень искренний человек, со своими представлениями о том, как должен вести себя верующий в той или иной ситуации. Важно, чтобы люди не воспринимали слова Натальи Поклонской или кого-то еще как позицию всей Церкви", - подчеркнул он.

29 июня Легойда назвал "ошибкой" сбор подписей в храмах за запрет фильма "Матильда". "Я могу понять, что многим не нравится в самой режиссерской идее фильма "Матильда". Сам неоднократно говорил не только о праве художника, но и о свободе зрителя и зрительской реакции (правда, хорошо бы для начала фильм посмотреть). При этом централизованный сбор подписей по приходам в епархии за запрет фильма считаю ошибкой", - заявил Легойда.

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
21.07.2017
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Страх и смех

Илья Мильштейн, 19.04.2017

Выступать они должны под одним куполом - и Поклонская с экспертами, и Кадыров с богословами. Одно без другого немыслимо, да и не бывает так, чтобы на местах требовали уважать эксклюзивные чувства верующих, а в центре не требовали. И вот цирковые новости из Грозного и из Москвы. В Чечне нет геев, а царя обнесли любовницей.
Илья Мильштейн

Романов с балериной

Илья Мильштейн, 03.02.2017

Суть спора в том, что, по мнению режиссера, у царя все должно быть прекрасно: и ум, и менеджмент, и та, которую он любил в годы молодые, пусть она и не стала царицей. Бывшая прокурорша сочла оскорбительными многие сюжетные ходы фильма. Ну, не мог святой спать с балериной и вообще предаваться страстям, не дозволенным страстотерпцу.
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