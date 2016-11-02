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Также: История, Госдума, Кино, Общество, Парламент, Культура, Россия, Политика | Персоны: Наталья Поклонская, Юрий Чайка

новость Поклонская попросила Чайку проверить фильм Учителя "Матильда"

02.11.2016
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
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Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить фильм "Матильда" Алексея Учителя. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В порядке 144 статьи и 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации направили (запрос. - Ред.) на имя генерального прокурора Российской Федерации и в рамках этой проверки, чтобы были назначены все соответствующие исследования", - рассказала депутат.

Поклонская пояснила, что по ее инициативе проведение искусствоведческих, исторических и других исследований организовать сложнее, а сам процесс будет долгим. В рамках же проверки в рамках УПК все пройдет значительно быстрее и эффективнее.

Комментируя информацию о том, что фильм, по словам режиссера, еще не закончен, Поклонская ответила, что запрос был подготовлен, так как есть письменные и устные обращения общественности.

Накануне стало известно, что с доносом к депутату обратились активисты общественного движения "Царский крест". Они считают фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Поклонская ответила, что оформляет депутатский запрос с тем, чтобы провести проверку "всех деятелей, которые создавали этот фильм".

Сам Учитель считает любые претензии к картине необоснованными, так как фильм в окончательной версии еще никто не видел, поэтому претензии активистов необоснованны. "Пускай проверяют. Дело в том, что фильм делается еще, никто его не видел, в том числе деятели, которые написали Поклонской. Маразматики пишут, пускай Поклонская проверяет. Во-первых, нас уже проверяли и прокуратура уже написала всем этим организациям, что все в порядке. Прокатного удостоверения у нас еще нет, потому что фильм в работе. Я не хочу комментировать никакие глупости, пускай обращаются куда угодно. Читайте Райкина (руководителя театра "Современник" Константина Райкина. - Ред.) на эту тему. Все, что он говорит, - это абсолютная правда" - сказал режисссер.

"Матильда" рассказывает об истории любви Николая II и Кшесинской. Их знакомство состоялось до того, как император взошел на престол. Съемки фильма практически завершены. Бюджет картины составляет 705 миллионов рублей, из них 130 миллионов выдал государственный Фонд кино. Выход фильма на экраны приурочен к годовщине Февральской революции.

9 мая в Симферополе Поклонская вышла на акцию "Бессмертный полк" с иконой Николая II. "Очень многие ветераны мне рассказывали, что Пресвятая Богородица и Великий Государь Николай Александрович являлась к ним в военные годы и в страшных безвыходных ситуациях спасали им жизни", - пояснила чиновница на своей ФБ-странице.

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02.11.2016

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